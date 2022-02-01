عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذر من تناول اللحوم الحمراء.. الأسباب والبدائل

للتخلص من الوزن الزائد
للتخلص من الوزن الزائد .. أحذر تناول هذه الأطعمة

يريد العديد من الأشخاص التخلص من الوزن الزائد،  فإن الأمر كله يتعلق باتخاذ الخيارات الصحيحة في الحياة، بصرف النظر عن روتين التمارين المكثف ، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تحديد الصحة و التخلص من الوزن الزائد.
إذا كنت تتطلع حقًا إلى التخلص من الوزن الزائد ، فاختر طعامك بحكمة،  بعض الأطعمة ذات المذاق الرائع قد تضيف في الواقع إلى وزنك.. اكتشف ما هي وماذا يمكنك أن تأكل بدلاً من ذلك.

احذر تناول هذه الأطعمة 

-اللحوم الحمراء
من حيث العناصر الغذائية ، تحتوي اللحوم الحمراء بالتأكيد على عناصر غذائية مهمة مثل البروتين وفيتامين ب 12 والحديد. ومع ذلك ، فإن تناوله بإفراط قد يسبب ضررًا خطيرًا لصحتك ، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وأنواع معينة من السرطان ، وأكثر من ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن ، ولهذا السبب من الضروري إيجاد بدائل صحية.
بدلاً من اللحوم الحمراء ، يمكنك أيضًا تجربة مصادر البروتين الصحية الأخرى،  يمكن أن توفر لك المأكولات البحرية والدواجن العضوية والنظام الغذائي النباتي جميع العناصر الغذائية التي تريدها ، مع الحفاظ على صحتك ووزنك أيضًا، من المهم أن تتعلم كيفية إنقاص الوزن بأمان ، بدلاً من التخلص من الأطعمة تمامًا.
-الحبوب المكررة
بدلاً من اختيار الحبوب المكررة ، اختر الحبوب الكاملة الصحية والغنية بالألياف والرائعة لصحة الجهاز الهضمي.
الحبوب كاملة ، بمعنى أنها تتكون من النخالة والجنين والسويداء ، والتي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية،  بعد عملية التكرير تُحرم الحبوب من عناصرها الصحية ، مما يجعلها مجرد منتج غذائي يحتوي على القليل من العناصر الغذائية أو لا يحتوي على عناصر غذائية، هذا بالإضافة إلى كونه ضارًا بالصحة ، يمكن أن يساهم أيضًا في زيادة الوزن.
بدلا من ذلك ، الحبوب الكاملة مليئة بالعناصر الغذائية ورائعة للهضم، إنه يحسن المناعة ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول من الوقت ، مما يساعد على إنقاص الوزن.
-مشروبات محلاة - صودا
أي شيء به سكر مضاف أو محلى ضار بالصحة ومليء بالسعرات الحرارية، وبطبيعة الحال فهو يزيد وزنك ، مما يجعلك عرضة للسمنة وغيرها من المشاكل الصحية. لذلك ، بدلًا من شرب المشروبات المحلاة ، انتقل إلى مشروبات التخلص من السموم والشاي الأخضر والأهم من ذلك الماء، أفضل طريقة للمساعدة في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن هي البقاء رطبًا، اشرب الكثير من الماء حتى تشعر بالشبع  مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.
-الحلويات 
الحلويات والشوكولاتة شيء يستمتع به الجميع. ومع ذلك ، يمكن أن تضيف إلى مشاكل زيادة وزنك. ومع ذلك ، إذا كنت تريد التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر ، فتناول بضع مربعات من الشوكولاتة الداكنة بين الحين والآخر،  وجدت الأبحاث أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يعزز الحالة المزاجية ويحسن صحة القلب ويمكن أن يحد أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.
المصدر: timesofindia

الوزن التخلص من الوزن الزائد الوزن الزائد اللحوم الحمراء الحلويات الجهاز الهضمي

موضوعات متعلقة

6 أطعمة تساعد على إكتساب الوزن الصحي للأطفال

نوع مهمل من البذور يخلصك من الوزن الزائد في لمح البصر

ترشيحاتنا

عودة عدم الاستقرار.. الأرصاد: موجة أمطار جديدة تضرب البلاد لمدة 48 ساعة

بعد انتهاء مشواره في أمم أفريقيا.. حجازي يتوجه الليلة إلى ألمانيا للعلاج

حجازي يتوجه الليلة إلى ألمانيا للعلاج

باليدين فقط.. رجل يصطاد كوبرا عملاقة بطريقة مذهلة في وقت قياسي.. فيديو

أمم أفريقيا.. سلبية مسحة كورونا لمنتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون

الإنذار أصفر وبرتقالي.. تحذير من انهيارات ثلجية وعواصف قوية في تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا قبل موقعة الكاميرون

كيفية التقديم على وحدات دار وسكن وجنة مصر بمقدم 40 ألف جنيه

مصدر بمنتخب مصر ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

كوارث وفضائح.. السجل الأسود لـ بكاري جاساما حكم مباراة مصر والكاميرون

5 سنوات حبسا و200 ألف جنيه غرامة..عقوبات رادعة للمتنمرين على ذوي الهمم

الأرصاد تحذر: منخفض جوي جديد يضرب البلاد بداية من الخميس القادم

برصاصة في الرأس.. مقتل زوجة لاعب كرة قدم خلال حفل موسيقي

منخفض جوي وأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الخميس والجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خليكم في حالكم| فنانات خلعن الحجاب بعد فترة من ارتدائه.. بماذا بررن موقفهن؟

سرنجات وأمبولات لقاح.. كارثة جديدة تهدد العالم بسبب نفايات كورونا

لكمات عنيفة.. رجل يعتدي على طفله الرضيع داخل مطعم .. شاهد

8 أفكار مبتكرة لتزيين حائط المنزل

فيديو

صقيع وشديد البرودة ليلا.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة.. تغطية خاصة

فيديو جراف.. دمار.. ماذا فعلت العاصفة مالك في أوروبا

أصدقاء مي حريري يحتفلون بعيد ميلادها وتحضر لأغنية جديدة

كارثة الشرابية.. اختناق 7 أفراد من أسرة واحدة.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

إلهام أبو الفتح

الكنز الحقيقي

إلهام أبو الفتح

مات أخي ياسر رزق

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (22)

نيفين منصور

أعماق الهاوية

عبدالمعطى أحمد

ذاكرة التاريخ واليوزباشي مصطفى رفعت

رشا شكر

”أصحاب ولا أعزّ“

اﻟﻤﺰﻳﺪ