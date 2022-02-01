احذر من تناول اللحوم الحمراء.. الأسباب والبدائل

يريد العديد من الأشخاص التخلص من الوزن الزائد، فإن الأمر كله يتعلق باتخاذ الخيارات الصحيحة في الحياة، بصرف النظر عن روتين التمارين المكثف ، يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تحديد الصحة و التخلص من الوزن الزائد.

إذا كنت تتطلع حقًا إلى التخلص من الوزن الزائد ، فاختر طعامك بحكمة، بعض الأطعمة ذات المذاق الرائع قد تضيف في الواقع إلى وزنك.. اكتشف ما هي وماذا يمكنك أن تأكل بدلاً من ذلك.

احذر تناول هذه الأطعمة

-اللحوم الحمراء

من حيث العناصر الغذائية ، تحتوي اللحوم الحمراء بالتأكيد على عناصر غذائية مهمة مثل البروتين وفيتامين ب 12 والحديد. ومع ذلك ، فإن تناوله بإفراط قد يسبب ضررًا خطيرًا لصحتك ، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، وأنواع معينة من السرطان ، وأكثر من ذلك. بالإضافة إلى ذلك ، قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن ، ولهذا السبب من الضروري إيجاد بدائل صحية.

بدلاً من اللحوم الحمراء ، يمكنك أيضًا تجربة مصادر البروتين الصحية الأخرى، يمكن أن توفر لك المأكولات البحرية والدواجن العضوية والنظام الغذائي النباتي جميع العناصر الغذائية التي تريدها ، مع الحفاظ على صحتك ووزنك أيضًا، من المهم أن تتعلم كيفية إنقاص الوزن بأمان ، بدلاً من التخلص من الأطعمة تمامًا.

-الحبوب المكررة

بدلاً من اختيار الحبوب المكررة ، اختر الحبوب الكاملة الصحية والغنية بالألياف والرائعة لصحة الجهاز الهضمي.

الحبوب كاملة ، بمعنى أنها تتكون من النخالة والجنين والسويداء ، والتي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية، بعد عملية التكرير تُحرم الحبوب من عناصرها الصحية ، مما يجعلها مجرد منتج غذائي يحتوي على القليل من العناصر الغذائية أو لا يحتوي على عناصر غذائية، هذا بالإضافة إلى كونه ضارًا بالصحة ، يمكن أن يساهم أيضًا في زيادة الوزن.

بدلا من ذلك ، الحبوب الكاملة مليئة بالعناصر الغذائية ورائعة للهضم، إنه يحسن المناعة ويبقيك ممتلئًا لفترة أطول من الوقت ، مما يساعد على إنقاص الوزن.

-مشروبات محلاة - صودا

أي شيء به سكر مضاف أو محلى ضار بالصحة ومليء بالسعرات الحرارية، وبطبيعة الحال فهو يزيد وزنك ، مما يجعلك عرضة للسمنة وغيرها من المشاكل الصحية. لذلك ، بدلًا من شرب المشروبات المحلاة ، انتقل إلى مشروبات التخلص من السموم والشاي الأخضر والأهم من ذلك الماء، أفضل طريقة للمساعدة في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن هي البقاء رطبًا، اشرب الكثير من الماء حتى تشعر بالشبع مما يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

-الحلويات

الحلويات والشوكولاتة شيء يستمتع به الجميع. ومع ذلك ، يمكن أن تضيف إلى مشاكل زيادة وزنك. ومع ذلك ، إذا كنت تريد التخلص من الرغبة الشديدة في تناول السكر ، فتناول بضع مربعات من الشوكولاتة الداكنة بين الحين والآخر، وجدت الأبحاث أن تناول الشوكولاتة الداكنة يمكن أن يعزز الحالة المزاجية ويحسن صحة القلب ويمكن أن يحد أيضًا من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة غير الصحية.

المصدر: timesofindia