6 أطعمة تساعد على إكتساب الوزن الصحي للأطفال

يزداد وزن الأطفال مع نموهم. يتمتع معظم الأطفال بوزن صحي بينما البعض الآخريعانون من النحافة الوراثية. على الرغم من أن الوزن والمظهر ليسا المقياسين المناسبين للصحة العامة للطفل، لذلك لا تفرطي أبدًا في إطعام طفلك لزيادة الوزن لأن الوزن لا يمكن اعتباره عاملاً مهمًا في تحديد النمو والتطور عند الأطفال. تلعب مستويات النشاط العام للطفل والجينات أيضًا دورًا في زيادة الوزن.

إليك أبرز الأطعمة التي تكتسب الوزن الصحي للأطفال فهي مفيدة وكذلك شهية. وفقا لموقع stylecraze

1.البيض



البيض مفيد وغني بالبروتين، ويمكن أن يساعد في تنظيم وزن طفلك. يجب سلق البيض جيداً وإدخاله بكميات صغيرة للأطفال الصغار. البيض مليء بالعديد من العناصر الغذائية مثل الفوسفور والبروتين والزنك والكالسيوم.



2.الدجاج



الدجاج غذاء عالي السعرات الحرارية وعالي البروتين للأطفال. كما أنه غني بالفوسفور، وهو معدن أساسي يدعم أسنانك وعظامك ويفيد الكلى والكبد وعمل الجهاز العصبي المركزي بأكمله.

3.السلمون



يحتوي سمك السلمون على أحماض أوميجا 3 الدهنية وفيتامين ب 12 والسيلينيوم والكولين التي تدعم وظائف المخ والوظائف الإدراكية والصحة العصبية عند الأطفال الصغار.



4.العسل



يتكون العسل من 17٪ ماء و82٪ كربوهيدرات، مما يعزز زيادة الوزن بشكل صحي. يمكنك إضافة ملعقة على الخبز المحمص أو السندويشات أو الفطائر مع التأكد من أن إجمالي السكر الحلو ضمن الحدود الموصي بها.



5.الحليب



الحليب مصدر جيد للبروتين. إذا كان طفلك لا يعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فإن كوبًا واحدًا من الحليب كل يوم يمكن أن يساعد في الحفاظ على نظام غذائي صحي. يحتوي الحليب على الدهون والكالسيوم والفيتامينات الأساسية التي تساعد في بناء عظام قوية.

6.الزبادي



يحب معظم الأطفال الزبادي. يمكن خلطه بشيء أو تناولها كما هو. يساعد الكالسيوم والبوتاسيوم الموجودان في الزبادي في تحسين صحة عظام الأطفال. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الزبادي أيضًا مصدرًا للبكتيريا الصديقة للأمعاء والتي يشار إليها باسم "البروبيوتيك" والتي تساعد في الهضم والامتصاص السليم وبالتالي تؤثر على نمو الطفل وتطوره بشكل عام.

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