محافظ أسوان: منظومة شاملة لإحلال وتجديد التوك التوك والتروسيكل بسيارات حديثة

بتسهيلات غير مسبوقة

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه تم الإتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى المصرى ، وكبرى شركات تصنيع وتجميع السيارات على تنفيذ منظومة شاملة لإحلال وتجديد التوك التوك والتروسيكل بسيارات حديثة ( تعمل بالبنزين والغاز الطبيعى ) وبتسهيلات غير مسبوقة لكل من قام بالترخيص من قبل مراعاة للظروف الاقتصادية والمعيشية لأصحاب هذه المركبات وذلك تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الخاص بإلغاء التوك توك وإحلالها بسيارات ذات شكل حضارى .

جاء ذلك أثناء اجتماع المحافظ مع مسئولى البنك الزراعى المصرى بحضور مصطفى عبد العزيز رئيس قطاع أسوان ، وصاحب أحد التوكيلات لكبرى شركات تصنيع وتجميع السيارات ، بجانب الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، بالإضافة إلى نسمه ناجح مديرة إدارة المواقف بالمحافظة .

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وأكد اللواء أشرف عطية أن هذه المنظومة تأتى إستكمالاً للمبادرة الرائدة التى قامت بها المحافظة على مدار عام ونصف لإحلال وتجديد أكثر من 1200 سيارة ربع نقل " كبود " بسيارات ميكروباص حديثة ومكيفة ضمن أسطول السيرفيس على مختلف خطوط السير بالمراكز والمدن ، وهو الذى أصبح نموذجاً يحتذى به لباقى محافظات الجمهورية.

ولفت المحافظ إلى أنه تم الإتفاق على قيام التوكيل الوحيد لعربات التوك توك بوقف بيعها تماماً تمهيداً لإجراءات إستبدالها بالسيارة الجديدة " الكيوت - 4 راكب " ، والتى تم إعتمادها من الهيئة العربية للتصنيع وطرحها بأسعار مناسبة ، والمتوفر لها أيضاً مراكز الصيانة وقطع الغيار ، على أن يتم إعطاء الأولوية كمرحلة أولى لكل عربة توك توك مرخصة ، وكشف أشرف عطية بأن السيارة الجديدة سيتم تركيب الملصقات الجمالية المعبرة عن الهوية البصرية لها ، وبألوان مميزة لكل مركز ومدينة .

وأوضح “عطية” بأن هذه المنظومة سيتم تطبيقها أيضاً على عربات التروسيكل بإحلالها وتجديدها بسيارات نقل خفيفة ، وبنفس التسهيلات البنكية المقدمة لإحلال وتجديد عربات التوك توك .

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان مشروع تطوير وتجميل كورنيش النيل القديم بامتداد 4 كم على 3 مستويات، بدءاً من حديقة فريال وحتى المدخل الشمالى للمدينة.

ويضم المشروع الذى تم تنفيذ 26% منه حتى الآن، ومخطط إنهاؤه فى يونيو 2023 على الطراز الفرعونى والنوبى، إنشاء ممشى علوى وآخر سفلى بمناسيب تدريجية مبهرة، بجانب ممشى زجاجى، وأماكن عامة للجلوس ومواقف لسيارات النقل الجماعى وبرجولات ومحلات وكافيهات مع تداخل المسطحات الخضراء والنخيل لإتاحة الفرصة أمام المواطنين والزائرين للاستمتاع بسحر نيل أسوان الخالد.

منظومة متكاملة لإحلال وتجديد مركبات التوك توك بأسوان

منظومة متكاملة لإحلال وتجديد مركبات التوك توك بأسوان