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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تفاصيل موازنة 2022/2023

أكبر موازنة فى تاريخ مصر.. المالية: رفع مخصصات الرواتب لـ 400 مليار جنيه و11 مليار للعلاج غير القادرين .. و90 مليار جنيه لدعم العيش والسلع التموينية

الدكتور محمد معيط
الدكتور محمد معيط وزير المالية

المالية تعلن أكبر موازنة فى تاريخ مصر 

400 مليار جنيه مصروفات الأجور في موازنة العام المالي المقبل

5 مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة

90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والعيش

3.5مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

11مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة 

 

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية عن موازنة العام المالى المقبل 2022/2023 اليوم أنها الأكبر فى تاريخ مصر حيث تتجاوز 3 تريليونات جنيه.

 

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الأرقام الموازنة في العام المالى الجديد  تعكس حرص الحكومة على استكمال المسيرة التنموية، وزيادة أوجه الإنفاق العام على تحسين معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، رغم حدة الصدمات العالمية، وآثارها السلبية على اقتصادات دول العالم بما فيها مصر، كما تعكس أيضًا تعزيز الحماية الاجتماعية للقطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأولى بالرعاية.

الحكومة: 356 مليار جنيه منحًا ومزايا للفئات الأولى بالرعاية في الموازنة الجديدة

 

وتبلغ إجمالى المصروفات وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو 2 تريليون و71 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة 1.5تريليون و18 مليار جنيه، 

 

ونستغرض خلال السطور التالية أهم بنود موازنة العام المالى المقبل :

 

أولا مخصصات المرتبات والأجور :


رفعت موازنة العام المالي المقبل والتي ستبدأ الحكومة تنفيذها اول يوليو القادم، من حجم إنفاقها علي المرتبات واجور العاملين بالدولة وكذلك تحفيزهم الي ٤٠٠ مليار جنيه بزيادة اقتربت من ٨٠ مليار جنيه عما تم إدراجه بموازنة العام المالي الجاري .
 

 المالية: 400 مليار جنيه لـ الأجور في موازنة العام المالي الجديد

وجاءت زيادات الاجور للموظفين بالدولة بالموازنة الجديدة بتكليفات من القيادة السياسية لتحسين أوضاع العاملين .
 

وتستهدف  الموازنة الجديدة لتوجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.


وخصصت الموازنة العامة مبلغ  ٥ مليارات جنيه لتعيين ٨٠ ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة.

 


ورصدت الموازنة مبلغ مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وحافز تطوير معلمي الصفوف حتى الخامس الابتدائي، وزيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من ٩ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، والإجمالي من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه بزيادة ٢٥٪ بتكلفة سنوية ٨ مليارات جنيه.

 

ثانيا مخصصات الدعم فى الموازنة الجديدة

 

رفعت الحكومة من مخصصات الانفاق العام علي الدعم والمنح والمزايا العينية والحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بموازنة السنة المالية المقبلة الي   ٣٥٦ مليار جنيه.
 

90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والعيش

و تم ادراج 90 مليار جنيه للدعم رغيف العيش والسلع التموينية  لضمان توافرها لنحو ٧١ مليون مواطن فى الموازنة الجديدة.

 

22 مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة»

واعتمدت الموازنة الجديدة ٢٢ مليار جنيه لبرنامج «تكافل وكرامة» تتضمن زيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» لأربعة ملايين أسرة 

 

3.5مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل

وتم رصد ٣,٥ مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل لنحو ١,٢ مليون وحدة سكنية، و٧,٨ مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى.

11مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة

 واعتمدت الموازنة الجديدة 11مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة.

18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل 

 وتستهدف وزارة المالية التوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل إذ تم رصد، 18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية.

استمرار مبادرة 100 مليون صحة

 استمرار دعم مبادرات «١٠٠ مليون صحة» و«القضاء على قوائم الانتظار» ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال».

 

 

الموازنة وزارة المالية مخصصات الأجور مخصصات المرتبات توصيل الغاز الطبيعي منظومة التامين الصحي الشامل

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