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سيارات

تويوتا تخطط لمشروع سيارة GR bZ4X Performance EV الكهربائية الرياضية

صدى البلد

يدرس مهندسو Toyota جدوى إصدار أداء يحمل علامة GR لسيارة Toyota bZ4X الكهربائية الجديدة ذات الدفع الرباعي لكن لن يتم الالتزام بالمشروع حتى يتأكدوا من أنه يمكن أن يرقى إلى مستوى العلامة التجارية اليابانية.

تعتبر سيارة bZ4X أول سيارة كهربائية تنتجها شركة تويوتا حيث عرضت الشركة سيارة bZ4X GR Sport الاختبارية في صالون طوكيو للسيارات في يناير والتي تخيلت كيف يمكن أن تبدو نسخة الأداء، وذلك على الرغم من أنها لم تقدم أي تفاصيل عن مجموعة نقل الحركة.

يبحث قسم GR Sportفي تويوتا الذي طور سيارة GR Yaris، في إصدار إنتاج، قال دايسوكي إيدو كبير المهندسين في bZ4X ، علامتنا التجارية الشقيقة موف إلكتريك: "نحن نتحدث مع رجال GR، لكنها لا تزال فكرة غير ملموسة حتى الآن."

قال إيدو إن التحدي الأكبر لتطوير متغير أداء لم يكن تحقيق قوة كافية أو عزم دوران من مجموعة نقل الحركة الكهربائية، ولكن في ضمان أنه يوفر التعامل والأداء الذي يتطابق مع الموديلات الأخرى في مجموعة تويوتا GR التي تحظى بتقدير جيد.

قال إيدو: "هذا تحدٍ دائمًا حيث يمكننا التحكم في أي ملف تعريف باستخدام بطارية EVالكهربائية، لذا فإن الشعور مهم للغاية وعلينا أن نتوصل إلى كيفية تقديم طاقة أعلى بنفس الآلية، هذا هو التحدي".

يعد bZ4Xأول نموذج إنتاج يستخدم منصة E-TNGA الجديدة من تويوتا، وسيتم تقديمه مبدئيًا بمحرك واحد ينتج 201 حصانًا، ومحركًا مزدوجًا بقوة 215 حصانًا يوفر دفعًا رباعيًا بقوة 215 حصانًا.

سيتم تقديم سيارة لكزس RX450e وثيقة الصلة بمحركين بقوة 309 حصان، مما يوضح كيف يمكن للهندسة المعمارية E-TNGA متعددة الاستخدامات قبول زيادة مخرجات الطاقة، كما أن شركة Ido مسؤولة أيضًا عن تطوير موديلات تويوتا الكهربائية الأخرى، والتي من المقرر إطلاقها بسرعة بعد bZ4X.

من المقرر أن تصل أربعة طرازات أخرى من E-TNGA في السنوات القادمة على الرغم من أنه لن يتم تقديم جميعها في كل الأسواق وستشمل سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة وسيارة رياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم بسبعة مقاعد وسيارة كروس حضرية بحجم Aygo X وسيارة متوسطة الحجم. صالون الحجم.

تم تصميم منصة E-TNGA للسيارات من الفئة Cو D، وأكد ايدو أن الشركة تعمل على منصة كهربائية جديدة للسيارات الأصغر، وعند سؤاله عن الخطط المستقبلية، وأضاف ايدو: "من خلال منصة E-TNGA لسلسلة bZ، يمكننا تقديم بعض التنوع ومجموعة واسعة من المنتجات - ربما بعض أنواع السيارات الرياضية ، أو ربما سيارة كبيرة للمرافق هذا لا يعني أننا سنفعل ذلك هذا مجرد خيالي في الوقت الحالي ".

TOYOTA Toyota bZ4X GR Sport Sport E-TNGA

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