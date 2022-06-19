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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي يواجه طلائع الجيش وديا الثلاثاء

الاسماعيلي
الاسماعيلي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة  القدم بالنادي الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل خوض مباراة ودية أمام طلائع الجيش بعد غد الثلاثاء.

وتأتي المباراة الودية ضمن برنامج الإسماعيلي الإعدادي لمنافسات الدوري العام.

ويسعى الجهاز الفني للإسماعيلي لتجهيز كافة عناصر الفريق تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم حسب الحاجة الفنية.

وكان الإسماعيلي قد استأنف تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين عقب التعادل مع المقاولون العرب سلبيا.

ويستعد الإسماعيلي في الوقت الحالي لمباراتي غزل المحلة يومي 28 يونيو في الدوري و3 يوليو بكأس رابطة الأندية.

ويحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر برصيد 19 نقطة من 21 مباراة في الدوري.

ولم يذق الإسماعيلي طعم الفوز في أخر ثلاث مباريات له بالدوري بتعادلين وخسارة.

أما طلائع الجيش فحافظ على سجله بلاهزيمة في الدوري بـ 14 مباراة على التوالي.

ويتواجد طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 33 نقطة وبفارق ست نقاط عن المركز الرابع.

النادي الاسماعيلي حمزة الجمل طلائع الجيش الاسماعيلي الدوري العام

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