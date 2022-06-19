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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انتبه إليها.. 5 علامات تعد مؤشرا على الإصابة بالسرطان

سرطان
سرطان

يعد السرطان هو أحد الأمراض المخيفة وهو أسوأ كابوس للجميع تعد العلامات والأعراض المبكرة التي تشير إلى أن السرطان قد ينمو في أجسامنا هي كالتالي وفقا لموقع هيلث 

1. كتل تحت الجلد

أي كتل جديدة في الجسم يمكن أن تكون مؤشرا على السرطان و في كثير من الأحيان ، يتم التعرف على الكتل في أنسجة الثدي من قبل النساء والرجال الذين يجرون الفحص الذاتي ويشعرون بأنسجة الثدي بشكل منتظم. إنها لفكرة جيدة أن تلمس وتفحص جسمك بانتظام 

2. حكة في الجلد


 أي حكة غير عادية تلاحظها بدون سبب أو طفح جلدي ، يجب أن يفحصها طبيبك.

3. الجروح التي لا تلتئم


أي جرح أو إصابة أو جرح على سطح الجلد يستغرق وقتًا أطول للشفاء ،  في حال لاحظت وجود جرح لا يلتئم ، حافظ على نظافته وقم بزيارة طبيبك لاستبعاد أي شيء خطير.

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4. نتوءات على اللسان أو داخل الفم


أي نتوءات في داخل الفم أو في اللثة أو الحلق خاصة إذا كانت بيضاء اللون يجب أن تكون مدعاة للقلق

5. فقدان الشهية أو صعوبة البلع


يجب أن تكون أي تغييرات في الجهاز الهضمي أو أي اضطراب من أي نوع مدعاة للقلق لأنه يزعج قدرة الجسم على الحصول على التغذية  إذا كنت تعاني من فقدان الشهية المفاجئ وغير المبرر ، فأنت بحاجة إلى التحدث مع طبيبك حول هذا الموضوع.

 

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