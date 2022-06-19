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الإشراف العام
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عماد الدين حسين: اتحاد الكرة منظومة فساد كاملة ومتخبط وفاشل إداريا

صدى البلد

أكد الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، أن منتخب مصر لم يكن الأفضل في منافسات افريقيا ولم يستحق الصعود وحال فوزنا في افريقيا كان سيمنع التحدث عن المشاكل في الكرة المصرية، مشيرا إلى أن اتحاد الكرة منظومة فساد كاملة واصلاحها متعلق بالوعي العام عند الناس.

وأوضح عماد الدين حسين، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الرياضة أصبحت جزء أساسي من تكوين المجتمعات وتحولت إلى صناعة واستثمار كبير، لافتا إلى أن هناك سلسلة متوالية من الأخطاء في الملف الرياضي أولها عدم المحاسبة.

وأشار عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن اتحاد الكرة في حالة تخبط شديد ولا يوجد لديه رؤية وفاشل إداريا، متابعا: "الاتحاد في تخبط ومفيش رؤية لدى مسئوليه، وفي فشل إداري لاتحاد كرة منوط به ينهض بالكرة المصرية، والاعلام الرياضي يلعب دورا كبير فى فشل المنظومة الرياضية".

خيري رمضان منتخب مصر عماد الدين حسين القاهرة والناس قناة القاهرة والناس برنامج حديث القاهرة الإعلامي خيرى رمضان المنظومة الرياضية

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