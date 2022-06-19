جهاد جريشة: الزمالك ليس له ضربة جزاء أمام الأهلي

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أن الحكم الاسباني كان موفقا ولم يشعر به أحد من كفاءته في مباراة القمة 124 بين النادي الأهلي ونادي الزمالك.

وأضاف جهاد جريشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن قرارات الحكم الإسباني في مباراة القمة صحيحة وتدرس وليس من حق نادي الزمالك ركلة جزء في لقاء القمة 124

وتابع جهاد جريشة، أن اللقاء خرج بالشكل الذي يليق بكرة القدم المصرية، والعادلة بين الحكم في مصر شرط أساسي لتحكيم جيد في مصر.

وأكمل الحكم الدولي السابق، أن التحكيم يحتاج إلى تحقيق العدالة للحكام، الاندية تشكو من الحكام المصريين، لافتا إلى أنه لابد من محاسبة المخطئ.

وفي السياق نفسه أشار جهاد جريشة، إلى أن لا بد من تغيير منظومة التحكيم للإرتقاء به.

انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والاهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما

فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 فى المركز الاول ، بينما ارتفع رصيد الاهلي الى النقطة 41 فى المركز الثالث .

افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف بعد خطأ فادح من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك .

وأدرك الزمالك هدف التعادل فى الدقيقة 68 عن طريق أشرف بن شرقي من رأسية قوية بعد عرضية متنقة من شيكابالا.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 76 عن طريق شيكابالا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

جاء هدف الاهلي الثاني فى الدقيقة 80 عن طريق صلاح محسن من رأسية قوية .