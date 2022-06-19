عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الروح الرياضية والجماهير..محمد صلاح يعلق على نتيجة القمة 124 بين الأهلي والزمالك

القمة
القمة

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الروح الرياضية والجماهير أفضل نتيجة لمباراة القمة ، مضيفا أن نتيجة مباراة القمة عادلة للأهلي والزمالك.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن النتيجة التي خرجت بها المباراة بين الأهلي والزمالك في غاية الروعة، متابعا أن النادي الأهلي والزمالك قدما مباراة جيدة.
وتابع محمد صلاح نجم نادي الزمالك الأسبق، أن مدرب نادي الزمالك فيريرا أخطا في الشوط الثاني بالتغييرات.

انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والأهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما 
فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 فى المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد الأهلي الى النقطة 41 فى المركز الثالث .
افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف بعد خطأ فادح من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك .

وأدرك الزمالك هدف التعادل فى الدقيقة 68 عن طريق أشرف بن شرقي من رأسية قوية بعد عرضية متنقة من شيكابالا.
وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 76عن طريق شيكابالا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .
جاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 80 عن طريق صلاح محسن من رأسية قوية.

محمد صلاح نجم نادي نادي الزمالك الروح الرياضية مباراة القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

صدي البلد يكشف أسباب غياب أيمن أشرف وأليو ديانج عن مواجهة الزمالك

المتحدث العسكري: سقوط طائرة مقاتلة أثناء تنفيذ إحدى الأنشطة التدريبية

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام غزل المحلة في الدوري

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

بعد التعادل أمام الأهلي.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة

موضوعات متعلقة

أيمن بدرة: بن شرقي والسولية ونيمار وشيكابالا وأفشه أفضل لاعبي مباراة القمة

ترشيحاتنا

نعيش في أمن وأمان..أبو العينين: زيادة الاستثمارات الحل الأمثل لمشاكل مصر الاقتصادية

جهاد جريشة: الزمالك ليس له ضربة جزاء أمام الأهلي

فاروق جعفر: سامي قمصان أدار القمة بعقلانية.. واحدة من أفضل مباريات الديربي

عماد متعب: سامي قمصان أخطأ في الدفع بـ تاو أمام الزمالك.. فيديو

كيف تقتلين زوجك؟ قصة روائية أمريكية قتلت زوجها بسبب مقال

كيف يمكنك الاتصال بشبكة واى فاى مجانية وآمنة ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

اتأخرت على والدتي.. تفاصيل القبض على مجهول هشّم سيارة أمام استاد القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ