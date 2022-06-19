الروح الرياضية والجماهير..محمد صلاح يعلق على نتيجة القمة 124 بين الأهلي والزمالك

أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الروح الرياضية والجماهير أفضل نتيجة لمباراة القمة ، مضيفا أن نتيجة مباراة القمة عادلة للأهلي والزمالك.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن النتيجة التي خرجت بها المباراة بين الأهلي والزمالك في غاية الروعة، متابعا أن النادي الأهلي والزمالك قدما مباراة جيدة.

وتابع محمد صلاح نجم نادي الزمالك الأسبق، أن مدرب نادي الزمالك فيريرا أخطا في الشوط الثاني بالتغييرات.

انتهت أحداث المباراة بين فريقي الزمالك والأهلي بالتعادل بهدفين لكل منهما

فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام ضمن الجولة الـ20 المؤجلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الى النقطة 45 فى المركز الأول ، بينما ارتفع رصيد الأهلي الى النقطة 41 فى المركز الثالث .

افتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 12 عن طريق محمد شريف بعد خطأ فادح من محمد عبد الغنى مدافع الزمالك .

وأدرك الزمالك هدف التعادل فى الدقيقة 68 عن طريق أشرف بن شرقي من رأسية قوية بعد عرضية متنقة من شيكابالا.

وأضاف الزمالك الهدف الثاني فى الدقيقة 76عن طريق شيكابالا من متابعة جيدة داخل منطقة الجزاء .

جاء هدف الأهلي الثاني فى الدقيقة 80 عن طريق صلاح محسن من رأسية قوية.