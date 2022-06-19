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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سامى قمصان يعتذر لجماهير الأهلى بعد التعادل مع الزمالك فى القمة 124

سامى قمصان
سامى قمصان

قال سامي قمصان، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إن الفريق دخل مباراة الزمالك بحثًا عن الفوز، وأشاد بما قدمه اللاعبون والجهد الكبير طوال شوطي اللقاء.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي: «بدأنا المباراة بشكل مميز ونجحنا في التسجيل، ولاحت لنا فرص عديدة، واللاعبون قدموا مجهودًا كبيرًا في ظل حالة الإجهاد التي ظهرت على الجميع خاصة بعد عودة الدوليين مؤخرًا، فضلًا عن وجود غيابات مثل أليو ديانج وأيمن أشرف».

وأشار قمصان إلى أن الأهلي واجه منافسه التقليدي الذي أعاد تنظيم نفسه بعد أن استقبل هدفًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالإصرار الذي ظهر به اللاعبون لإدراك التعادل وعدم الخسارة.

وأكمل: «نعاني من ضغط شديد وتلاحم للمباريات، وأعتذر لجماهير الأهلي على عدم الفوز بعد أن فعلنا كل ما يمكن لكن لم نوفق في تحقيق الفوز».

وأشار قمصان إلى أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لم يشارك مصابًا، وهو كابتن الفريق وحارس صاحب خبرات وشخصية كبيرة.

واختتم قمصان تصريحاته مؤكدًا ثقته الكبيرة في اللاعبين، وقال إن الجهاز الفني سوف يعمل على الاستعداد بشكل قوي من أجل المباريات المقبلة، بعد أن أغلق صفحة مباراة الزمالك وبدأ التركيز في المرحلة المقبلة.

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