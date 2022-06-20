مصطفى سالم: الموازنة العامة تمت في ظروف صعبة عالميا.. فيديو

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة تمت في ظروف صعبة عالميا، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة في الأسعار خاصة في المود البترولية، وتكاليف التمويل والمواد الغذائية.

وأضاف مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية ، أن مصر تستورد 120 برميل بترول في العام، مشيرا إلى أن سعر البرميل كان 60 دولار وزاد ووصل إلى 120 دولار.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة والدولة المصرية حريصة على الرعاية الاجتماعية للمواطن



وأشار مصطفى سالم إلى ان الدولة المصرية قامت بتوفير دعم للصادرات وصل نحو 6 مليار جنيه.