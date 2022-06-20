حبس شخص لاتهامه بسرقة 11 جهاز كمبيوتر من داخل شركة في المعادي

أمرت النيابة العامة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بسرقة 11 جهاز كمبيوتر "لاب توب" و"آى باد" وهاتف محمول من داخل شركة في المعادي.

وكان رجال المباحث تمكنوا من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى السرقة بإسلوب "التسلق".

تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من مدير إحدى الشركات - كائنة بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة 11 جهاز كمبيوتر "لاب توب" و "آى باد" و هاتف محمول من داخل الشركة "ملكه".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر بالقاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" واعترف بارتكابه (5) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وتم بإرشاده ضبط جزء من المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، وأقر بتصرفه ببيع باقى المسروقات.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.