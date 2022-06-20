محافظ الفيوم يعلن الانتهاء من تنفيذ 27 مشروعاً للرصف والانترولوك

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، والشركات المنفذة لمشروعات الرصف، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، بمختلف مراكز المحافظة، ضمن خطة العام المالي 2021/2022، والمعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال بالمعدلات المقررة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد مصطفى مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس روبي محمود السيد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، والمهندسة إيمان صدقي مدير مديرية الطرق، وممثلين عن المديريات الخدمية وشركات المرافق.

خلال الاجتماع، استعرض مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، شرحاً تفصيلياً لمعدلات تنفيذ كل مشروع من المشروعات التي تنفذها الهيئة على أرض المحافظة ضمن خطة العام المالي الحالي والبالغ عددها 74 مشروعاً، ومعوقات تنفيذ كل مشروع، والإجراءات التي تم اتخاذها لتلافي هذه المعوقات، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 27 مشروعاً "أسفلت وانترلوك"، كما تم الانتهاء من طبقة الأساس لعدد 26 مشروعاً، وجاري العمل على قدم وساق للانتهاء من جميع المشروعات الأخرى في مواعيدها المقررة.

أكد محافظ الفيوم، على الالتزام بالتوقيتات الزمنية لنهو جميع مشروعات الرصف، وفقاً للمواصفات الفنية والهندسية المطلوبة، مشدداً على ضرورة التنسيق التام بين شركة الكهرباء ومجالس المدن قبل الشروع في تنفيذ أي أعمال خاصة بالشركة بالطرق المدرجة في خطة الرصف، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المتقاعسين عن تنفيذ التكليفات، بهدف استقرار منظومة العمل والحفاظ على المال العام.

كما كلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بعقد اجتماع تنسيقي مع مدير مديرية الري، ومدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، واستشاري مشروعات الرصف بالهيئة، ورئيس مدينة طامية، والشركة المنفذة لأعمال الرصف بكوبري الحيار، لإيجاد الحلول الهندسية المناسبة لاستكمال أعمال الرصف بالمشروع ومدى إمكانية تعلية الكوبري لتفادي الميول.

كما وجه محافظ الفيوم، مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، بالتنسيق مع رئيس مدينة الفيوم، والشركة المنفذة لمشروع الرصف بشارع دار الرماد الجديد، لوضع خطة عمل متكاملة لرصف الشارع، وعلاج اختلاف المناسيب التي تعوق عملية الرصف، بعد استكمال توصيل المرافق بالشارع.