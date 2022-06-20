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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أحمد عيد عبد الملك: الأهلي أفلت من الهزيمة..والزمالك يُفاوض بن شرقي.. فيديو

صدى البلد

 

يرى أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، ومحلل قناة ETC، أن الأهلي فلت من الهزيمة أمام الزمالك بالقمة 124، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، الأهلي سيطر على الشوط الأول بدون خطورة حقيقة سوى كرة أفشة، والزمالك كان قريبا من الفوز بكرتين في آخر المباراة لولا العارضة وتألق محمد الشناوي.

وأكمل عبد الملك، أرفض اعتزال شيكابالا وقدم أداء كبيرا في مباراة اليوم، أفشة لا يصلح كصانع ألعاب.. وجوده في وسط الملعب أكثر إنتاجًا سواء للأهلي أو المنتخب.

وأوضح عبد الملك، من المباريات القليلة اللي يكون الأهلي كويس والزمالك سىء والأحمر ميدوسش على الأهلي، لو كان العكس لأكدت لك أن هذا الأمر المعتاد من لاعبي الزمالك.

وأكمل، بن شرقي قدم مباراة كبيرة من وجهة نظري، شيكابالا وعبد الشافي تحدثا مع أشرف بن شرقي للاستمرار مع الزمالك.

وأتم عبد الملك، العروض التي وصلت أشرف بن شرقي تتساوى أو أقل من القيمة المادية التي عرضها الزمالك عليه، ولديه عرضا من فريق بوسط الجدول في الدوري الإماراتي.

 

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