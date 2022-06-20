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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن الكاشف: مباراة القمة مؤشر سيئ على حالة المنتخب الفترة القادمة

صدى البلد


قال المعلق الرياضي ايمن الكاشف، أنه كان هناك سيطرة شبه كاملة للأهلي في بداية المباراة  والزمالك لم يدخل المباراة واكتفى الأهلي بتسجيل هدف وتراجع في اللعب وسمح لنادي الزمالك بالدخول في اللقاء.
 

وأضاف أيمن الكاشف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر " المذاع على قناة cbc، أن تعديلات المدير الفني لنادي الزمالك "فيريرا"  استطاعت أن تحدث الفارق والتقدم ٢_ ١ في الشوط الثاني .
 

وأوضح  أن ضغط الاهلي في بداية المباراة  أربك لاعبي الزمالك وأدي إلي أخطاء  نتج عنها الهدف الاول عن طريق محمد شريف وكان الاهلي يستطيع أن يستغل الربكة الدفاعية بتسجيل مزيد من الأهداف في الشوط الأول. 
 

وذكر  أن تراجع لاعبي الأهلي لنصف الملعب بعد مرور ٣٥ دقيقة من المباراة اكسب لاعبي الزمالك الثقة وهذا التراجع وهذا أدي الي تعادل الزمالك وتفوقه في الشوط الثاني .
 

وتابع ايمن الكاشف ان المباراة مؤشر سيء للمنتخب المصري الفترة القادمة،  وهو ما شهدناه مع كوريا واثيوبيا والكورة لا تعتمد على الأسماء بل تعتمد على الجهد وماذا تقدمه للمجموعة والانضباط التكتيكي والجهد البدني هو الأهم في المباريات .

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