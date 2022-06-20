طريقة سلطة التونة بالذرة والمايونيز

قدم الشيف اسامة السيد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة تحضير سلطة التونة بالذرة والمايونيز.
مقادير سلطة التونة بالذرة والمايونيز..
- التونا : علبتين (مصفاة من الماء)
- الذرة : علبة (مغسولة ومصفاة)
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
- المايونيز : نصف كوب
- بودرة الثوم : ربع ملعقة صغيرة
طريقة تحضير سلطة التونة بالذرة والمايونيز
اخلطي التونة مع الذرة والزيت والفلفل الأسود في وعاء.
اخلطي المايونيز مع بودرة الثوم.
أضيفي خليط المايونيز للتونة وقلبي جيداً.
قدميها باردة إلى جانب الخبز المحمص حسب الرغبة.