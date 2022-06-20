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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دون تحذير من تسونامي.. زلزال يضرب شمال اليابان

زلزال
زلزال

أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الإثنين، وقوع زلزال بقوة 5 بمقياس ريختر على مدينة "سوزو" شمال البلاد، مؤكدة أنه لا خطر من حدوث تسونامي.

وكانت عرضت فضائية "يورنيوز"، لقطات لـ زلزال ضرب اليابان بقوة 5.2 رختر، وتسبب في اهتزاز مدينة إيشيكاوا في وسط اليابان.

 

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار لكن السلطات تحث على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية المحتملة أو سقوط أجسام.

 

وأضافت، أن مركز الزلازل بمقاطعة إيشيكاوا لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

 

الأرصاد الجوية مقياس ريختر الأرصاد الجوية اليابانية موجات مد عاتية شمال اليابان

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