دون تحذير من تسونامي.. زلزال يضرب شمال اليابان

أعلنت الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الإثنين، وقوع زلزال بقوة 5 بمقياس ريختر على مدينة "سوزو" شمال البلاد، مؤكدة أنه لا خطر من حدوث تسونامي.

وكانت عرضت فضائية "يورنيوز"، لقطات لـ زلزال ضرب اليابان بقوة 5.2 رختر، وتسبب في اهتزاز مدينة إيشيكاوا في وسط اليابان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار لكن السلطات تحث على توخي الحذر من الانهيارات الأرضية المحتملة أو سقوط أجسام.

وأضافت، أن مركز الزلازل بمقاطعة إيشيكاوا لم يصدر تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).