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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد نجاح حفلها الأول.. سيمون على خشبة ساقية الصاوي 14 يوليو

صدى البلد

تستعد الفنانة سيمون لإحياء ثانى حفلتها   بساقية الصاوي في الزمالك، يوم 14 يوليو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساء.

وطرحت ساقية الصاوي تذاكر حفل سيمون بفئة واحدة فقط، بلغ سعر تذكرة الحفل 150 جنيه، كما يمكن الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للساقية، وتقدم سيمون خلال الحفل عدد من الأعمال الفنية التي قدمتها خلال مشوارها الفني، كما يتضمن برنامج الحفل باقة من الأغنيات القديمة والحديثة.

وأحيت الفنانة سيمون حفلا بساقية الصاوى  يوم ٩ يونيو الماضى وقالت عند صعودها المسرح: «أنا فرحانة بحضوركم، وفرحانة بحضور أصحابي وجمهوري واللي يعرفني كويس، هيعرف كل الأغاني، واللي مش عارفني هيتعرف عليا».

وطلب أحد الحاضرين منها، أن تغني بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وردت عليها قائلة: «مش بيطلبوني، لكن لو طلبوني هروح على طول وهغني فرنساوي».

وفي أجواء مليئة بالبهجة والنوستالجيا، قدمت سيمون عدد من أغنياتها الشهيرة منها (تاكسي، مش نظرة وابتسامة، مبسوطة، بتكلم جد، ساعتي مش مظبوطة)، إلى جانب أغنيتها الجديدة (الروح الفرفوشة) التي طرحتها منذ فترة على طريقة الفيديو كليب، وأغنية أخرى من ألبومها المقبل غنتها لأول مرة. 

وحرص الحضور على الاحتفال بعيد ميلاد سيمون التي لم تتمالك دموعها من الفرحة، وعبرت عن سعادتها باستقبال الجمهور وتشجيعهم الدائم لها طوال الحفل من مختلف الأعمار. 

ساقية الصاوي بساقية الصاوي حفل سيمون مش نظره وابتسامة المطربة سيمون

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