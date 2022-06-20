العوامي: الحكومة مستمرة في مساندة الأسر الأكثر احتياجا رغم الظروف الاقتصادية العالمية

قال خالد العوامى، الكاتب الصحفى، إن جلسات مجلس النواب أمس استمرت حوالى 5 ساعات متواصلة، ورغم هذا الوقت الطويل في المناقشات لم تنتهى وتم رفع الجلسة على أن يتم استكمالها اليوم.

وأضاف “العوامى”، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن بنود الموازنة العامة تشهد حالة من الجدل الساخن جداً بين النواب والحكومة.

وأشار إلى أن الحوار عكس رغبة حقيقة فى تحقيق الصالح العام، ولكن الحكومة واجهت خلال هذا النقاش الحاد انتقادات من عدد كبير من النواب.

وتابع أن سقف الحوار كان عالى ولكن كان حر ليس فيه اختلاف على الوطن ، مؤكداً أن ردود الحكومة كانت مقنعة إلى حد كبير وتحمل دلالات للخروج من المأزق الراهن الذى تعانى منه اقتصاديات العالم.

وأكد أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية التى يشهدها العالم كله، إلا أن الحكومة المصرية مازالت مستمرة فى تنفيذ العديد من البرامج لمساندة الأسر الأكثر احتياجاً.