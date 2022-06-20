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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مدبولي: مشروع القطار الكهربائي والمونوريل إنجاز للمصريين يستحق دخول موسوعة جينيس

صدى البلد

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن مشروع قطار الكهربائي والمونوريل من أبرز جهود تطوير السكة الحديد ومترو الأنفاق الذي سيقف شاهدا على إنجاز المصريين لإصلاحات استحقت أن تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في ملتقي بناة مصر أن قطاع الطاقة في مصر حقق معجزة تحدثت عنها العالم حيث تمكنا في فترة وجيزة من القضاء على مشكلات نقص الطاقة لنصبح إحدى الدول التي لديها فائض للتصدير.

وأشار مدبولي أن مصر تنفذ مشروع القرن وهو المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث يستفيد منه ٦٠ مليون مصر ويحدث نقلة نوعية لسكان القرى والنجوع ويدخل القري مرحلة لم تشهدها سايقا ، لافتا ان المشروع سيصبح مشروعا نموذجيا جديدا لإرادة سياسية قررت أن توفر حياة كريمة لشرائح محدودي الدخل ويشعر بها سكان الريف المصري.

وأوضح أن مصر تمتلك حاليا العديد من المكاتب الاستشارية و شركات المقاولات والمصانع المتخصصة والتي يمكنها ان تحدث فارق في المشروعات في الدول الافريقية لافتا ان الشركات المصرية تنفذ حاليا سد روفيجي بدولة تنزانيا.

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