إسكان البرلمان تناقش طلبات إحاطة بشأن عدم توصيل الصرف والغاز بقنا

بمركزي أبو تشت وفرشوط

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، عدد من طلبات الإحاطة، منها المقدمة من النواب عبد الفتاح محمد الشحات، سحر صدقي خليفة، خالد أبو نحــول، ومحمد عزت القاضي، بشـــأن عدم توصيل خدمة الصرف الصحي والغاز الطبيعي ببعض المناطق بمركزي أبو تشت وفرشوط – بمحافظة قنا.

وعلق حازم عمر، نائب محافظ قنا، قائلا: “المتفق عليه مؤخرا البدء بالقرى الأساسية ثم بعد ذلك البدء بالتوابع”.

وطالب النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، بمعرفة أسباب عدم التوصيل لمخاطبة الجهة صاحبة الاختصاص لاتخاذ اللازم فى هذا الشأن، مطالبا إرسال مذكرة تتضمن كافة التفاصيل فيما يخص التوابع بالقرى سالفة الذكر.

واستنكرت النائبة سحر صدقى، عدم توصيل خدمة الغاز الطبيعى لبعض الشوارع على الرغم من انتهاء توصيل المرافق الخاصة بالصرف الصحى.

وعلق المهندس محمد السيد مدير مشروعات الصعيد للغاز الطبيعى، قائلا: “جميع القرى التى تم الانتهاء من خدمة الصرف الصحى تتمتع بخدمات الغاز الطبيعى”، مطالبا من النائبة تقديم أسماء الشوارع غير المتمتعة بخدمة الغاز الطبيعى لاتخاذ اللازم بشأنه".

كما نقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة رحاب عبدالرحيم الغول، بشأن عدم تغيير شبكات مياه الشرب بساحل نجع حمادي بمحافظة قنا منذ سنوات مما أدى الى انقطاع المياه بصفة مستمرة.

واستعرضت النائبة طلب الإحاطة، أنه بالفعل شرعت الجهات التنفيذية فى حل المشكلة.

وعلق حازم عمر، نائب محافظ قنا، قائلا: "تم على الفور التنسيق بين المحافظة وشركة المياه وجارى عمل أعمال تدعيم للشبكات".