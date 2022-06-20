والد ضحية حلوان: جوز بنتي طعنها 20 مرة علشان رفضت تصرف على البيت

150 دقيقة ضرب..

قال حامد عزت والد ضحية حلوان، الذي سدد لها زوجها 20 طعنة نافذة في أنحاء جسدها : "أنا عايز حق بنتي يرجع ومش هتنازل لآخر يوم في عمري".

وأوضح والد ضحية حلوان، أن نجلته كانت فاتحة محل كوافير قبل الجواز، وخلال تلك الفترة تقدم لها أحد الشباب، سألنا عليه وعلمنا أنه شاب محترم ووالده متوفي ويعيش بصحبة والدته وشقيقه الأكبر، فضلا عن أنه حاصل علي بكالوريوس تجارة.

وتابع والد الضحية، بعد فترة قليلة تم مراسم الزفاف بحضور الأهل والأصدقاء، وبعد الجواز بما يقرب من 60 يوما حملت نجلتي فاضطرت أن تُغلق المحل بسبب الأعباء الناتج عن الحمل ، مرت الايام والليالي وربنا كرمهم بطفل اسمه عمر.

واستطرد والد الضحية، بعد أن رزقهما الله بطفلها قرر زوج نجلتي أن يترك العمل وقال لها: "أنا عايزك تنزلي تشتغلي من تاني وتصرفي على البيت، أنا مش قادر اصرف على البيت لوحدي لازم تشاركيني في مصاريف المنزل".

ساعتين ونصف ضرب

وأكد والد الضحية لـ “صدى البلد”، أن المتهم استمر ما يقرب من 150 دقيقة في ضرب زوجته، وعندما صوتت تدخلت والدة المتهم لإنقاذها، فما كان منه إلا أن قام بضرب والدته بالقلم ثم هرول مسرعا إلى المطبخ ، واستل سكينا وسدد لها 11 طعنة في ظهرها ، و9 طعنات بأنحاء جسدها وقطع أذنها واغرز السكين في أذنها.

حاصل على بكالوريوس

وقال والد الضحية، جوز بنتي كان شاب محترم وأهله ناس طيبين ، وهو شغال فرد امن وحاصل علي بكالوريوس تجارة ، ومكنش فيه مشاكل بينهم خالص بس مش عارف إيه اللي حصل وعمل كده ليه.

مش هتنازل عن حق بنتي

وانهى والد الضحية حديثة لصدي البلد قائلاً ":انا عايز حق بنتي يرجع ومش هتنازل عن حقها لاخر يوم في عمري".

بداية الواقعة

عندما تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من إلقاء القبض على عاطل تعدى على زوجته وقام بقطع أذنها اليمنى بسلاح أبيض وطعنها 20 طعنة نافذة فى الأكتاف والبطن وأصاب الطحال، ونقلت إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

العناية المركزة

وتلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من مستشفى القصر العينى، مفادها استقبال مواطنة 24 سنة، ومقيم بمنطقة المساكن الاقتصادية بدائرة القسم مصابة بـ20 طعنة نافذة فى أماكن متفرقة من الجسد، ومصابة بقطع فى الأذن اليمنى وحجزت فى العناية المركزة فى حالة خطرة.

مسرح الواقعة

وانتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات أمكن القبض عليه وجار التحقيق معه حول ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.