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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استعدادا لبطولة كأس العرب.. منتخب الشباب يستدعي 7 لاعبين من الزمالك

منتخب الشباب
منتخب الشباب

تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره باستدعاء 7 لاعبين من فريق النادي مواليد 2003، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب.

وجاءت قائمة لاعبي الزمالك مواليد 2003 المنضمين لقائمة منتخب مصر للشباب كالتالي:

(أحمد رفاعي، محيي جمعة، طارق علاء، ماجد هاني، كريم عبدون، عبدالرحمن حمادة الفيومي، أحمد عبدالرحيم إيشو).

ووفقا للخطاب المرسل للنادي من اتحاد الكرة ، من المقرر أن ينتظم المنتخب الوطني للشباب في معسكر مفتوح خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتي 1 يوليو المقبل.

كما ينتظم المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة من 2 يوليو المقبل وحتى 18 من نفس الشهر، وتتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الفترة من 18 يوليو وحتى 6 أغسطس 2022 بالمملكة العربية السعودية.

وينضم خماسي الزمالك أحمد رفاعي، محيي جمعة، طارق علاء، ماجد هاني، كريم عبدون ، إلى معسكر المنتخب الوطني للشباب غدا الثلاثاء، ثم يتبعهم السبت المقبل، الثنائي عبدالرحمن حمادة "الفيومي"، وأحمد عبدالرحيم "إيشو".

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