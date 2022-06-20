استعدادا لبطولة كأس العرب.. منتخب الشباب يستدعي 7 لاعبين من الزمالك

تلقي نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره باستدعاء 7 لاعبين من فريق النادي مواليد 2003، للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني للشباب.

وجاءت قائمة لاعبي الزمالك مواليد 2003 المنضمين لقائمة منتخب مصر للشباب كالتالي:

(أحمد رفاعي، محيي جمعة، طارق علاء، ماجد هاني، كريم عبدون، عبدالرحمن حمادة الفيومي، أحمد عبدالرحيم إيشو).

ووفقا للخطاب المرسل للنادي من اتحاد الكرة ، من المقرر أن ينتظم المنتخب الوطني للشباب في معسكر مفتوح خلال الفترة من 21 يونيو الحالي وحتي 1 يوليو المقبل.

كما ينتظم المنتخب في معسكر مغلق خلال الفترة من 2 يوليو المقبل وحتى 18 من نفس الشهر، وتتخلله إقامة مباريات ودية استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب خلال الفترة من 18 يوليو وحتى 6 أغسطس 2022 بالمملكة العربية السعودية.

وينضم خماسي الزمالك أحمد رفاعي، محيي جمعة، طارق علاء، ماجد هاني، كريم عبدون ، إلى معسكر المنتخب الوطني للشباب غدا الثلاثاء، ثم يتبعهم السبت المقبل، الثنائي عبدالرحمن حمادة "الفيومي"، وأحمد عبدالرحيم "إيشو".