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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عائدها 146 مليار دولار.. شيفرون الأمريكية من أكبر 7 شركات نفطية بالعالم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور رمضان ابو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن اهتمام شركة شيفرون العالمية بتطوير أعمالها في مصر ولقاء رئيس مجلس إدارة الشركة مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يعد انتصار حقيقي لقطاع البترول المصرية، مضيفا أنه يعد تتويجا لعمل ثمانية أعوام ماضية.

وأضاف رمضان أبو العلا، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن ما يحدث ليس من فراغ، ونتيجة عمل شاق جدا، لافتا إلى أن هناك اهتمام من الرئيس السيسي باستقبال رؤساء الشركات العالمية ومنهم رئيس شركة "إني".

وأشار الدكتور رمضان ابو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن مناخ الاستقرار في مصر والاحداث العالمية يعد فرصة مناسبة لتكرار تجربة التعاون مع شركة إيني في مصر، لافتا إلى أن شركة شيفرون إحدى 7 شركات كبرى تهيمن في العالم على النفط.

ونوه الدكتور رمضان ابو العلا أستاذ هندسة البترول والطاقة، إلى أن عوائد هذه الشركة تبلغ 146 مليار دولار، وهى من أكبر 7 شركات في العالم في قطاع البترول.
 

رمضان أبو العلا هندسة البترول شركة شيفرون عبدالفتاح السيسي عزة مصطفي الرئيس السيسي

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