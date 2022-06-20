كارثة مجتمعية..عزة مصطفى عن حادث طالبة المنصورة: نهتم بتصوير الواقعة والترند فقط

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على مقتل طالبة المنصورة، قائلة "ما يحدث يستحق التوقف أمامه كمجتمع، فنحن أمام كارثة والاهتمام بتصوير الحادثة والترند فقط".

وأضافت عزة مصطفى، في برنامجها “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الإثنين، "ما حدث عملية قتل، وهل هذا العدد الكبير كان يحدث في الماضي أم وجود السوشيال ميديا السبب في انتشار هذا الأمر".

وتابعت الإعلامية "على علماء الاجتماع تفسير ما يحدث وتحديد الخلل، وكيف يتم تصوير هذا الحادث بهذه الطريقة".

