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رئيس التحرير
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برلمان

بعد مناقشة طلب إحاطة.. طاقة النواب توصي بإنشاء مصنع لتدوير القمامة بالإبراهيمية

النائب خالد بدوي
النائب خالد بدوي

ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد بدوي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن محطة النقطة الوسيطة لتجميع القمامة بعزبة التل في كفور نجم بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وقال النائب خالد بدوي، متسائلًا: “كيف ستنهض مصر دون تخطيط؟.. مضيفا: ”مركز الإبراهيمية يتوسط ٥ مراكز أخرى ويفرز ما يقرب من ١٠٠ طن قمامة يوميا، وكل مركز من المراكز الأخرى يخلف نحو ٦٠ طن قمامة، ولا يوجد مصنع لتدوير القمامة في المنطقة".

وأكد "بدوي" أن منطقة كفور نجم تعد نموذجية لإنشاء مصنع لتدوير القمامة، متسائلا: “لماذا لا يتم الإنشاء خاصة أن نقل القمامة يكلف الكثير من الأموال من خلال سفر السيارات يومياً الى مجمع الخطارة الذي يبعد ١٢٥ كيلو لدفن القمامة دون جدوى؟”.

وطالب نائب التنسيقية بإجراء دراسة جدوى للمشروع، ووضع خطة من جانب الحكومة لإنشاء مصنع لتدوير القمامة في الشرقية.

وأوصت اللجنة، الوزارات والجهات المعنية بوضع جدول زمني لإنشاء مصانع تدوير قمامة في المنطقة ودراسة جدوى انشاء محطات التجميع.

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