غش تجارى..ضبط 3500 بنطلون جينز بعلامات تجارية مقلدة في الاسماعيلية

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالاسماعيلية، حملة مكبرة بعدة مناطق بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية وتموين المركز.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية بالاسعار الرسمية والمعلن عنها ومنع تلاعب التجار وإحكام السيطرة على الأسواق التجارية.

أسفرت الحملة عن ضبط ٣٥٠٠ بنطلون جينز بعلامات تجارية مقلدة غش تجارى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما تمكنت الحملة من تحرير ٥٣ محضر منها ٤ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار و٣ محاضر لعدم حمل شهادة صحية ومحضر سلع مجهولة المصدر ومحضر سلع منتهية الصلاحية غش تجارى ومحضر لعدم الإعلان عن المخزن.

وفى مجال الرقابة، على المخابز البلدية تم تحرير محضرين انتاج خبز ناقص الوزن و ٣ محاضر انتاج خبر غير مطابق للمواصفات و ١٢ محضر لعدم إعطاء بون للمواطن و ٧ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز و ١٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن و محضر لعدم وجود سجل بالمخبز و ٣ محاضر توقف عن الإنتاج.