محمد عز العرب: مصر عملت على خلق قوة عربية موحدة لمواجهة الأزمات|فيديو

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن الدولة المصرية واجهت ظروف صعبة في عام 2011، وبعدها وجود الجماعة الإرهابية، خلال عام 2013، ولكن بفضل جهود القيادة السياسية الحالية استطعنا الخروج من الأزمات.

وأضاف محمد عز العرب، ان القيادة المصرية، عملت على التناسق والدعم مع الدول العربية، مشيرا إلى أنه تم خلق قوة عربية موحدة لمواجهة الأزمات والاضطرابات التي تحدث في المنطقة العربية.

وتابع رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست حليف يمكن الوثوق به، خاصة من قبل الدول العربية، مؤكدا أن أمريكا دائما ما تضع مصلحتها دون النظر لأي اعتبارات أخرى.

وأشار محمد عز العرب إلى أن مصر تتحرك نحو سياساتها الخارجية بشرف، مؤكدا أن القيادة السياسية المصرية دائما ما تشير إلى الحفاظ على كيان الدولة.