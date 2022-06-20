رئيس شعبة الذهب: السبائك والجنيه أفضل استثمار في المعدن الأصفر

قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب، إن أفضل استثمار في الذهب هو الاستثمار في السبائك الذهبية والجنيه الذهبي، لأن نسبة الخسارة بهم أقل من الاستثمار في الذهب الذي يتم ارتداءه.

وأضاف أن الذهب العيار ٢٤ خاص للسبائك الذهبية وليس للمشغولات وهو أعلى انواع الذهب نقاءً، مشيرا إلى أنه يوجد عيار ٢٢ وهو ليس متعارف لدى المصريين لكن يتم استخدامه بكثرة في المملكة العربية السعودية والهند.

وأوضح أنه سيتم طرح عيار ١٤ في الأسواق خلال الفترة المقبلة، للتسهيل على المواطنين بعد ارتفاع أسعار عيار ٢٣ و٢١ ، وهو متعارف في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أنه يتم معرفة نوع عيار الذهب من خلال درجة الصفار عند رؤيته فإذا زادت دل على جودة العيار الأعلى.