التنمية المحلية: إسقاط الدعم عن 8000 معتد على الأرض الزراعية.. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية؛ إن المتابعة لملفات العمل الهامه في جميع محافظات الجمهورية دائمة ومستمرة وعلى رأسها موقف توريد الأقماح ومدى توافر السلع الأساسية في جميع المحافظات بالأسعار وبالكميات المطلوبة من خلال جميع المنافذ المتاحه و التابعة لجميع الجهات الحكومية أو منافذ القطاع الخاص سواء الثابتة أو المتحركة .

أضاف خالد قاسم في مداخلة هاتفية على قناة دي ام سي في برنامج مساء دي ام سي؛ أن الوزارة تهتم بملف سير أعمال لجان الثانوية العامة من جانب المحافظين للتأكد من إجراء التأمين المطلوب وتوفير الإجراءات اللوجستية من نظافة وتعقيم للجان والمدارس ومدى جاهزية الغرف الخاصة بإداره العمليات في المحافظات بجانب غرفه وزارة التنمية المحلية والغرف المركزية لرئاسة الوزراء وذلك ضمان تكافؤ الفرص بين أبنائنا الطلاب .

أوضح مساعد وزير التنمية المحلية أن الوزارة تهتم بملف الإستعدادات الخاصة بعيد الأضحى المبارك وذلك عن طريق توفير الرؤوس الحيه في جميع المحافظات وذلك للحفاظ على إستقرار الأسعار والتأكيد على توافر السلع المختلفة بالإضافة إلى الإهتمام بملف الاجازات الخاصه بعيد الأضحى المبارك والتأكد من استعداد كامل لكل المستشفيات في جميع المحافظات خاصة المحافظات الساحلية .

وأشار قاسم إلى أن الوزارة تهتم بعملية توريد الاقماح في جميع المحافظات بجانب الحرص على عدم إنتقال الاقماح من محافظه لمحافظه وذلك للحفاظ على توريد الاقماح في الأماكن المخصصة لها والتعامل بكل حسم مع من يخالف ذلك ؛ مضيفا أن تم حصر الأراضي الغير مستغلة في المحافظات والمدن الكبرى لإقامة منافذ بيع سلع مختلفة وأسواق جملة الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة طوال العام.

وتابع أن الوزارة تقوم بمتابعة خاصة للمتغيرات المكانية وذلك عن طريق تصوير القمر الصناعي لتقليل عمليات المخالفات ومكافحتها في مهدها وحصر أي تعديات خاصة بالأراضي الزراعية وسرعة التعامل معها من خلال الفرق الموجوده من قوات الأمن والوحدات المحلية ومديريات الزراعة ووقف أي دعم تمويلي أو خبز مدعم او أسمدة مدعمة عن المخالفين وتم ضبط حوالي 8000 من المخالفين.