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الأعمال المصري السعودي: توقيع عدد من الاتفاقايات الثنائية .. غدا

صدى البلد

قال عبد الحميد أبو موسى رئيس  مجلس الأعمال المصري السعودي، تعليقاً على زيارة ولي العهد السعودي  لمصر أن المملكة العربية السعودية تعتبر  أكبر شريك تجاري لمصر  وأكبر مستثمر عربي في مصر.

وتابع خلال مداخلة  عبر   برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON":" على الصعيد العربي مصر والسعودية هما الأكبر في الاستثمارات  في مصر وعلى الصعيد العالمي هي الثانية  بعد بريطانيا".

وكشف  خلال مداخلة  عبر   برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON" أن كلاً من   مصر والسعودية يشكلان 34%   من سكان  المنطقة  والدخل القومي  لكليهما  يمثل 39%  من الناتج الإجمالي لدول المنطقة   مجتمعة، قائلاً : هذه المؤشرات تمنحهما ثقل   ووزن نسبي كبير على مستوى المنطقة  بما يشكل محوراً مهما ".

ولفت إلى أن الاستثمارات السعودية في مصر لها أهمية كبيرة وأن المستثمر السعودي  في مصر   تمثل الأخيرة   لمصر أهمية كبيرة   بالنسبة له، قائلاً : " المستثمر السعودي  بيطمأن لاستثماراته في مصر  طوال السنوات السابقة".

وكشف أن الاستثمارات السعودية في مصر تبلغ 54 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع   وهو يعكس   ضخامة هذه الاستثمارات  وهي ليست مركزة في قطاع واحد بل  تشمل عدد كبير من القطاعات.

وكشف أيضا أنه من المتوقع  غداً أن يتم توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين البلدين باستثمارات  تغطي كافة المجالات في الكهرباء والنقل  والصناعة والزراعة  في كافة المجالات الاقتصادية حيث أن مصر  تمثل   للسعودية سوق ضخم جداً  يربو من 100  مليون   نسمة ".

أوضح أن السعودية وقفت   بجانب مصر في السنوات الأخيرة منذ  ثورة 30 يونيو   في كافة المراحل وصولاً للودائع الأخيرة   التي  وضعت في البنك المركزي  المصري   وتبلغ 5 مليار دولار بالإضافة لنحو 5 مليار دولار أخرى ستوجه لاستثمارات مباشرة خلال عام   التي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري  لان الأموال الساخنة لا يمكن أن يرتكن عليها اقتصاد  حقيقي، قائلاً : الاستثمارات المباشرة مهمة تمثل فرص عمل وصادرات مقارنة  بالأموال الساخنة التي تدخل وتخرج دون إضافة للاقتصاد المصري".


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المملكة العربية السعودية لميس الحديدي السعودية ولي العهد السعودي الإعلامية لميس الحديدي رئيس

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