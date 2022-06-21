لا يميل نحو طرف بعينه.. برلمانية تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية

كشفت النائبة مرثا محروس، تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدة:" لا يميل نحو أي طرف، ولا حتى الطفل باعتباره الطرف الأضعف".



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كلام في السياسة" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز"،:" القانون لا يحمي طرف عن آخر، وإنما القانون للجميع، مضيفة: "كثرت التعديلات التي طرأت على قانون الأحوال الشخصية، جعلته قانون لا يتناسب مع أحوال المجتمع، ولم يعد يقدم حصانة لكافة المواطنين.

وأشارت إلي أن هناك خللا في تطبيق القانون، ولا يستطيع أن يراقبه المشرع، لذا عقدوا جلسات مع المجتمع المدني وصاحب التطبيق في آلية التنفيذ، لأنه يضد يد المشرع على نقاط الخلل التي قد يتعذر عليه رؤيتها.

وأوضحت: قانون الأحوال الشخصية يراعي مصلحة المواطن مصري، كما يجب أن يرعى مصلحة الطفل الذي سيؤثر مستقبلا في المجتمع، متابعة:" قانون الأحوال الشخصية يخص كيان الأسرة المصرية".

