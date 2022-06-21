بحر دم وموت مبكر.. شاهد المدينة الروسية الأكثر كآبة على وجه الأرض

بعض الأماكن قد تشعرك بالخوف وبعضها الآخر قد يكون عتبة "ندامة"، واليوم تقاس جودة الأماكن أو سوءها بالمناخ، مستويات التلوث، تزايد السكان وقلة فرص العمل، لكن الأغرب كانت تلك مدينة نوريلسك المعزولة البعيدة في روسيا والتي تم وصفها بأنها "الأكثر كآبة على وجه الأرض".

تقع مدينة نوريلسك في منطقة القطب الشمالي دائمة التجمد في منطقة شرق روسيا، حيث كانت معسكر اعتقال سوفييتي سابقًا، وهي واحدة من أكثر مدن العالم تجمدًا.

تصل درجات الحرارة في نوريلسك حتى -30 درجة مئوية، وتعيش المدينة 45 يومًا من الظلام الدامس، وانخفاض متوسط ​​عمر السكان المتوقع لـ59 عاما فقط بسبب مستويات التلوث، مع وجود نهر أحمر بلون الدم يمر عبره.

يجري نهر نوريلسك في الظل الأحمر منذ أكثر من عامين بعد انسكاب 21 ألف طن من الديزل من خزان منهار لخزان النفط.

نوريلسك هي حاليًا موطن لأكثر من 1.70.000 شخص، على الرغم من أنها تبعد 1800 ميل فقط عن موسكو، إلا أن الحياة في نوريلسك مختلفة تمامًا عن المدينة الكبيرة.