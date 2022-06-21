لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى ؟، لا شك أنه أحد أسرار شهر ذي الحجة ، والتي يخفى عن كثير من المسلمين ، وحيث أوشك ذي القعدة على الرحيل ومر مسرعًا ولم يتبق منه سوى أيام قليلة ، وها نحن نتأهب لاستقبال عيد الأضحى 2022 والذي صار على الأبواب، فهذا ما يطرح أسراره على طاولة المعرفة ومن بينها لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى ، لعلها ترشدنا إلى حكمة أو تنبهنا إلى سُنة أو حتى لاغتنامه واتباع هدي النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم- في هذا العيد ، لربما يجعل الفرح في قلوبنا كبير ، ومن هنا ينبع السؤال عن لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى .

لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى

لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى ، تجتمع في عيد الأضحى المبارك عدد من الأعمال الدينية غير مناسك الحج، وقد سُمي هذا العيد بعيد الأضحى، حيث يُعرَّف العيد بأنّه كُلّ يومٍ يكون فيه اجتماع، وقِيل إنّه من العادة؛ لأنّ الناس اعتادته، و العيد عند العرب يُطلَق على كُلّ شيء يتكرّر؛ سواء بالفرح، أو الحزن، وقال ابن الأعرابيّ إنّه ما يعود في كُلّ عام بفرحٍ جديد، وقال الإمام النوويّ إنّ العيد سُمِّي عيدًا؛ لأنّه يعود ويتكرّر، أو لأنّ الفرح يعود فيه، وهو من باب التفاؤل لِمَن يعود عليه العِيد؛ لأنّ العرب كانت تُسمّي القوافل عندما تخرج بالتفاؤل؛ ليتفاءلوا برجوعها سالمة، وقِيل لأنّ الله -تعالى- يعود على عباده في ذلك اليوم من كُلّ عام بكثرة الإحسان عليهم.

لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى ، ورد أن تسميته بالأضحى فهي نسبة إلى الأُضحية؛ إذ إنّ الناس تبدأ بذَبْح الأضاحي في هذا اليوم، حيث يُقدم المسلمون الأضحيات من الأنعام، ويُوزعون لُحومها على الفقراء والمحتاجين، ويسمى أيضًا بيومِ النحر ؛ لأنّ الهَدي والأضاحي تُنحَر فيه، وفيه إحياءٌ لسنة إبراهيم - عليه السلام -، بعد أنْ ذَبح الكبش الذي افتدى الله سبحانه وتعالى به سيدنا إسماعيل، فقال تعالى: « إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ» الآيات من 106: 110 من سورة الصافات، لِيصبح ذبح الأضحيات فيما بعد من أساسيات عيد الأضحى المبارك، التي يَقوم بها المسلمون في شتى بقاعِ الأرض لِينالواالأجر العظيم.

لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى سبب تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم سُمي عيد الأضحى بهذا الاسم؛ لأنّه اليوم الذي يذبح فيه المسلمون المُتّبعون لسنّة رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أضاحيهم، وقد وُصِف هذا اليوم بالأضحى نسبة إلى وقت الضحى، على الرغم من أنّه وقت يسير من اليوم وليس خاصاً بيوم العيد؛ وذلك للعلاقة البيّنة بينه وبين الذبح الذي يكون بعد صلاة العيد في وقت الضحى؛ لقوله -تعالى-: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ)، وقد سُمّيَت الشاة المُضحّى بها في هذا اليوم بالضحيّة، والأضحية، لذا يُسمى هذا اليوم بعيد الضحايا، أو الأضاحي، أو الأضحى.

لماذا سمي العيد الكبير بعيد الأضحى

لماذا سمي العيد الكبير بهذا الاسم

لماذا سمي العيد الكبير بهذا الاسم ، ورد أن العيد هو كل يوم فيه جمع، وأصل الكلمة من عاد يعود، قال ابن الأعرابي: سمي العيد عيداً لأنه يعود كل سنة بفرح مجدد، أما سبب تسمية عيد الأضحى بالعيد الكبير فيُطلق في عرف بعض الدول العربيّة على عيد الفطر اسم العيد الصغير، كما يُطلق على عيد الأضحى اسم العيد الكبير؛ وذلك لأن عيد الفطر يوم واحد من شهر شوال يحرم صيامه؛ فسُمّي لذلك بالصغير، أما عيد الأضحى فلكونه أربعة أيام لا يمكن صيامها سُمّي بالعيد الكبير؛ حيث إنّ اليوم الأول هو يوم النَّحر ويتبعه ثلاثة أيامٍ هي أيّام التشريق، وتبعاً لذلك يطلق أيضاً على صلاته اسم صلاة العيد الكبير.

أسماء أخرى للعيد الكبير

أسماء أخرى للعيد الكبير ، يسمى عيد الأضحى كما يُطلق عليه عيد النّحر؛ وهو اليوم العاشر من شهر ذي الحجّة، ويسبق هذا اليوم يوم عرفة، ويُسمّى بوقفة عيد الأضحى ، ويوم النَّحر هو يوم الحَجّ الأكبر؛ وسُمِّيَ بذلك لكثرة الأعمال التي تُؤدّى فيه، حيث يقف فيه المسلمون بمزدلفة، ويرمون جمرة العقبة، ويطوفون طواف الإفاضة، ويحلقوا رؤوسهم أو يقصّروا شعرهم، ويؤدّون صلاة العيد، ويذبحون الأضاحي بعد صلاة العيد، وعيد الحجاج، وغيرها، وتتسم أيام العيد بالصلوات وذكر الله، والفرح والعطاء، والعطف على الفقراء.

أسماء أخرى للعيد الكبير ، كما يسُمّي بيوم الفداء؛ وذلك بسبب قصة التضحية والفداء عن إسماعيل -عليه السلام-؛ فقد أراد الله -تعالى- أن يمتحن نبيّه إبراهيم -عليه الصلاة والسلام- ويُعلي شأنه؛ فابتلاه برؤيا فيها ذبح لابنه إسماعيل -عليه السلام- طاعة لله -تعالى-. وما كان منه إلا أن بلّغ ابنه بذلك؛ فقال -تعالى- على لسانه: (قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى)، وكان موقف إسماعيل -عليه السلام- يُضاهي موقف والده الذي كان مليئاً بالتضحية والفداء؛ فقال: (يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ). وعندما حانت لحظة تنفيذ أمر الله -تعالى-، وشهد الله -سبحانه وتعالى- الموقف وصدّق عليه، قال -تعالى-: (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ* وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ)، ففدى الله -تعالى- فيه إسماعيل -عليه السلام- بكبش عظيم، قال -تعالى-: (وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ).

متى العيد الكبير 2022

متى العيد الكبير 2022

متى العيد الكبير 2022 ، أو بصيغة أخرى أول أيام عيد الأضحى ، فمن المقرر أن يكون يوم الأحد (9 يوليو) هو تاريخ العيد الكبير 2022 ، حيث من المقرر أن تحسم دار الإفتاء المصرية موعد عيد الأضحى 2022 في مصر ، باستطلاع هلال ذي الحجة مع غروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأربعاء بعد القادم 29 يونيو لعام 2022م، فإذا ثبت أن شهر ذي القعدة 30 يومًا فإنه يكون يوم الخميس (30يونيو) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويبدأ ذي الحجة يوم الجمعة (1 يوليو) ، ومن ثم يكون يوم الأحد (10 يوليو) هو أول أيام عيد الأضحى 2022 م، حيث يبدأ من مساء السبت 9 يوليو حتى مساء الأربعاء الموافق 13 يوليو 2022 م.

متى العيد الكبير 2022 ، ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى عيد الأضحى 2022 في مصر ، حيث يحل موعد عيد الأضحى في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة في التقويم الهجري من كل عام، وبذلك فهو يحل هذا العام يوم 10 ذي الحجة 1443 هجريًا، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، والذي يوافق يوم الأربعاء بعد القادم 29 يونيو لعام 2022م، فمن خلالها فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة ذي القعدة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

تاريخ العيد الكبير 2022

تاريخ العيد الكبير 2022 ؟، بحسب الحسابات الفلكية تكون عدة شهر ذو القعدة (30 يومًا)، وبذلك يكون يوم الخميس (30 يونيه) هو آخر أيام شهر ذو القعدة، ويتحدد تاريخ العيد الكبير 2022 بناء على بدء شهر ذي الحجة 1443هـ، والذي يكون يوم الجمعة (1 يوليو) حيث يكون أول أيام ذو الحجة، وبالتالي يكون تاريخ العيد الكبير 2022 الأحد الموافق 10 من ذي الحجة 1443هـ، و 10 يوليو 2022م، ويستمر لأربعة أيام أي حتى الأربعاء 13 من ذي الحجة 1443هـ، و 13 يوليو 2022م.

إجازة العيد الكبير 2022 في مصر

إجازة العيد الكبير 2022 في مصر ، تبدأ من يوم وقفة عرفات وهو اليوم التاسع من ذي الحجة ويوافق السبت 9 يوليو 2022، وحتى يوم الأربعاء رابع أيام العيد الموافق 13 يوليو 2022، وبهذا يحصل العاملون على 5 أيام متواصلة إجازة العيد الكبير ، ومن ضمنها يوم الجمعة الذي يُعد عطلة رسمية يتبعه السبت أيضا لتصبح الإجازة 6 أيام بداية من الجمعة وحتى الأربعاء.

عيد الأضحى المبارك

عيد الأضحى المبارك

يُعرَّف عيد الأضحى المبارك بأنّه: العيد الذي يحتفلُ به جميع المُسلمين في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وقد شرعه الله -تعالى- لعباده؛ ليفرحوا بما وفّقَهم إليه من عبادة فيما سَبقه من أيّام العَشر الأُوَل من الشهر، كصيام يوم عرفة، والتكبير، والتهليل، والصدقة، وغير ذلك من العبادات، وفي عيد الأضحى المبارك تُقام أَعظم وأكبر فريضةٍ وهي فريضةُ الحج، والحجّ رُكنٌ أساسيٌ من أركان الإسلام، وهو الرّكن الخامس، ويأتي قبله يومُ عرفة؛ حيث يقف فيه المسلمون على جبل عرفات ليؤدوا بذلك الرُّكن الأساسي في الحج، ويَحتفلون في اليوم الذي يَليه بعيدِ الأضحى المبارك، حيث تَستمر مناسكُ الحج حتى يوم الثاني عشر من ذي الحجة، وهو اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك.

عدد أيام عيد الأضحى المبارك

عدد أيام عيد الأضحى المبارك ، فقد حدّد النبيّ -عليه الصلاة والسلام- للمُسلمين عيدَين، هُما: عيدُ الفِطر، وعيد الأضحى، وقد حُدِّدت أيّام عيد الأضحى بأربعة أيّام؛ يُسمّى الأوّل منها بيوم النَّحر، أمّا الأيام الثلاثة التي تأتي بعده فتُسمّى بأيّام التشريق، وقد جاء ذِكر هذه الأيّام في الحديث الشريف؛ إذ قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: (يومُ الفِطْرِ، ويومُ النحرِ، وأيامُ التشريقِ، عيدُنا أهلَ الإسلامِ)، وقال الإمام الشوكانيّ إنّ هذا الحديث فيه دلالةٌ على أنّ أيّام التشريق الثلاثة هي من أيّام العيد.

سنن عيد الأضحى

تكبيرات عيد الأضحى يُسَنّ للمُسلم الإكثار من التكبير في أيّام عيد الأضحى، ويبدأ التكبير منذ صلاة فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى عصر اليوم الرابع من العيد، ويكون بأيّ صِفةٍ كانت؛ لعدم وجود نصّ عن النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في تحديد صِفة مُعيَّنة له، وهُناك نوعان من التكبير في عيد الأضحى، بيانهما فيما يأتي:

1- التكبير المُطلَق: وهو التكبير الذي لا يتقيّد بوقتٍ مُعيَّن، إذ يجوز التكبير في الصباح والمساء، وفي أيّ وقت، وأيّ مكان، ويبدأ هذا التكبير منذ أوّل يومٍ من شهر ذي الحجّة، ويمتدُّ إلى آخر أيّام العيد.

2- التكبير المُقيَّد: وهو التكبير الذي يكون بعد الصلوات المفروضة، ويبدأ هذا النوع من التكبير منذ فجر يوم عرفة، ويمتدّ إلى آخر أيّام التشريق؛ وهو اليوم الرابع من أيام العيد.



