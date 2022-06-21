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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمة كبرى في بريطانيا.. إضراب بالسكك الحديدية يهدد الملايين

السكك الحديد البريطانية
السكك الحديد البريطانية

أعلنت نقابة السكك الحديدية والنقل البحري البريطانية الإضراب عن العمل بداية من اليوم الثلاثاء الموافق الـ21 وحتى الـ23 من يونيو في أضخم إضراب لعمال السكك الحديدية منذ عام 1989.


وقالت النقابة على موقعها الرسمي: "في مواجهة مثل هذا البرنامج العدواني لخفض الوظائف والشروط والأجور والمعاشات التقاعدية، ليس أمامنا خيار سوى حماية أعضاء نقابتنا".

وأجرى أعضاء النقابة في وقت سابق، مفاوضات مع أصحاب العمل، وحاولوا فيها التأثير على سياسة الشركات التي تخطط لتسريح عدد معين من العمال، وكذلك خفض الأجور في مواجهة ارتفاع التضخم، لكنها لم تؤد إلى نتيجة إيجابية، لتقرر النقابة بعد ذلك إعلان الإضراب.

وتتوقع مصادر مطلعة، أن الاضطرابات في عمل السكة الحديد بسبب الإضرابات ستستمر لـ6 أيام، الأمر الذي سيؤثر على ملايين الأشخاص.

وأشارت إلى أنه "من المحتمل أيضا حدوث صعوبات في حركة المرور بسبب ضيق الوقت لاستعادة حركة السكك الحديدية بعد الإضراب".

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