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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبو العينين يلتقي رئيس الفيفا على هامش منتدى الاستثمار في رواندا

صدى البلد

 التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن جلسات وفعاليات منتدى "استثمر في رواندا". 

وترأس إنفانتينو جلسة عقدت تحت عنوان "كرة القدم قوة ملهمة لأفريقيا"، وخلالها عرض دور كرة القدم في دفع جزء من عجلة الاقتصاد وكمحرك لكثير من النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها. 

ورحب رئيس الفيفا بالحضور، واستعرض بعض الأحداث التي ستتم في كأس العالم المقبل في قطر.

وقال إن البطولة ستشهد إقبالا جماهيريا كبيرا وسيحضرها ملايين العرب، خاصة أنها تقام لأول مرة في المنطقة العربية. 

وانطلقت صباح اليوم، الخميس، فعاليات منتدى "استثمر في رواندا" والمنعقد حاليا في العاصمة كيجالي. 

وشارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وفود وقادة ٥٤ دولة في فعاليات المنتدى، أبرزهم الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء، كما شارك جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، والرئيس الرواندي بول كاجامي، إضافة لممثلين عن ١٥ مملكة أعضاء في تجمع دول الكومنولث البريطاني.

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