أبو العينين يلتقي رئيس الفيفا على هامش منتدى الاستثمار في رواندا

التقى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، صباح اليوم الخميس، جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضمن جلسات وفعاليات منتدى "استثمر في رواندا".

وترأس إنفانتينو جلسة عقدت تحت عنوان "كرة القدم قوة ملهمة لأفريقيا"، وخلالها عرض دور كرة القدم في دفع جزء من عجلة الاقتصاد وكمحرك لكثير من النشاطات الاقتصادية الأخرى المرتبطة بها.

ورحب رئيس الفيفا بالحضور، واستعرض بعض الأحداث التي ستتم في كأس العالم المقبل في قطر.

وقال إن البطولة ستشهد إقبالا جماهيريا كبيرا وسيحضرها ملايين العرب، خاصة أنها تقام لأول مرة في المنطقة العربية.

وانطلقت صباح اليوم، الخميس، فعاليات منتدى "استثمر في رواندا" والمنعقد حاليا في العاصمة كيجالي.

وشارك النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وفود وقادة ٥٤ دولة في فعاليات المنتدى، أبرزهم الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني، وبوريس جونسون، رئيس الوزراء، كما شارك جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا، والرئيس الرواندي بول كاجامي، إضافة لممثلين عن ١٥ مملكة أعضاء في تجمع دول الكومنولث البريطاني.

IMG-20220623-WA0056

IMG-20220623-WA0064

IMG-20220623-WA0063

IMG-20220623-WA0062

IMG-20220623-WA0061

IMG-20220623-WA0060

IMG-20220623-WA0059

IMG-20220623-WA0058

IMG-20220623-WA0057

IMG-20220623-WA0055

IMG-20220623-WA0054

IMG-20220623-WA0053

IMG-20220623-WA0052

IMG-20220623-WA0050

IMG-20220623-WA0049

IMG-20220623-WA0048

IMG-20220623-WA0047

IMG-20220623-WA0046

IMG-20220623-WA0045