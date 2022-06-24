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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم 24-6-2022

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم الجمعة

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24 يونيو  2022  على مستوى كافة الأعيرة وفقا Egypt Gold price today.


أسعار الذهب دون مصنعية


وسجل أعلى سعر ل جرام الذهب عيار 24 الأعلي قيمة وفئة بين أعيرة الذهب   اليوم الجمعة نحو 1149جنيها 
.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة  نحو 1005جنيها  .


بينما وصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب اليوم الجمعة نحو 861جنيها .


بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 
الجمعة نحو670جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم الجمعة نحو 574 جنيها.

واستقر سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة مسجلا  8040 جنيها .

بلغ سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة نحو 1.1 مليون جنيه

وسجل سعر الذهب عالميا نحو 1832 دولار للأوقية


أسعار المصنعية والدمغة

 

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى مصر أو بباقي الدول العربية

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