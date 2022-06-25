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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة شابين بطلقات خرطوش في مشاجرة بالأسلحة بسبب معاكسة سيدة بشوارع الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قريتي شبرابيل وشبراقاص التابعتين بمركزي السنطة بمحافظة الغربية مساء أمس إصابة شابين بطلقات خرطوش في مشاجرة بالأسلحة إثر  معاكسة إحدى السيدات وإبنتها من قبل سائقي تكاتك وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط الجناة.

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كما نقل المصابين للمستشفى وتمكنت أجهزة الأمن من السيطرة على المشاجرة وتولت النيابة التحقيق.

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كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي  إخطارا من العميد أحمد الخولى مأمور قسم السنطة بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة ومصابين بالشارع الفاصل بيت قريتي شبراقاص وشبرابيل دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وبالفحص تبين حدوثها بين سائقى التكاتك من القريتين وذلك لاتهام الطرف الأول شبراقاص بمعاكسة إحدى السيدات من أهالي الطرف الثاني شبرابيل وأثناء معاتبتهم حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل طرف منهما على الآخر بالضرب فأصيب اثنين.

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تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

كما تم  الدفع بسيارة إسعاف لتحويل المصابين لمستشفى الجامعة بطنطا وتعيين خدمات أمنية لملاحظة الحالة بالمنطقة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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