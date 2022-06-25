عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأخضر ... إطلالة ناعمة لـ درة في أحدث ظهور

درة
درة

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت درة في الصورة بإطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان باللون الأخضر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

درة بإطلالة جذابة عبر إنستجرام وتعلق: صورتك في قلبي دليلي في المدن

بإطلالة صباحية…درة تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

ويعرض قريبا على منصة watch it فيلم جدران الذي تلعب بطولته النجمة درة وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان وإنتاج سيني برو ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان.

وينتمي فيلم جدران  لنوعية الفيلم  السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وكان قد عرض لها مؤخرا فيلمها الكاهن والذي حقق نجاحا كبيرا نقديا وجماهيريا وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وشاركها بطولته النجوم إياد نصار وفتحي عبد الوهاب وجمال سليمان وحسين فهمي وحنان سليمان.

ويعرض لدرة قريبا عبر منصة شاهد مسلسلها الجديد"  المتهمة " من إنتاج شركة الصبّاح وهو من أعمال شاهد الأصلية ومن تأليف وإخراج تامر نادي وهو بطولة مطلقة لها ويشاركها النجوم محمد دياب وعادل كرم وعلي الطيب ومها نصار.

أحدث أعمال درة أحدث ظهور ل درة أخبار درة أفلام درة اخر اعمال درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم بقتل طالبة المنصورة : أبوها كان عايز يجوزهالي .. وأمها ممشياها

الله شاهد على ما أقول .. أشرف بن شرقي يودع جماهير الزمالك

قاتل نيرة أشرف يوضح حقيقة وجود علاقة مخله بينهما أو آخرين

والله ما هخلي فيك حتة سليمة.. اعترافات مثيرة لقاتل طالبة المنصورة

المتهم بقتل طالبة المنصورة: صرفت عليها دم قلبي وكنت عايز ارد كرامتي

الذهب ينخفض من جديد.. هبوط أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار21 اليوم

قاتل طالبة المنصورة: كان لازم أخلص عليها ومخليهاش على وش الدنيا

مارك ويليامز أسطورة جنوب إفريقيا: موسيماني لم يخطئ بمغادرة الأهلي.. وأطالب تاو بالرحيل فورا| حوار

ترشيحاتنا

إنذارات مسجلة قبل التنفيذ.. إزالة العوامات السكنية على النيل بالقاهرة والجيزة

100 جنيه زيادة في طن الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت 25-6-2022

أسعار بيع وشراء الريال السعودي اليوم السبت 25-6-2022

متى تبدأ عشر ذي الحجة 2022 ؟.. الإفتاء تحدد موعد الصيام الأربعاء

الذهب ينخفض من جديد.. هبوط أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار21 اليوم

الأهلي يُدار بالسوشيال ميديا.. بركات يكشف عن سبب رحيل موسيماني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأرنب القاتل.. فيروس عمره 72 عامًا ينذر بسوء عاقبة كورونا

من القطن المصري.. أغلى وسادة في العالم سعرها مليون جنيه

ولادة ماعز نوبي بـ أطول أذن في العالم بباكستان|شاهد

هاني شاكر يتألق فى افتتاح مهرجان السويس الأول للموسيقى والغناء

فيديو

البنات أسهل.. انتصار: مش أي ست تقدر تربي ولد وتطلعه راجل

مقابر جماعية..ماذا فعل زلزال أفغانستان في إقليم باكتيكا .. فيديو جراف

مقترح مرتضى منصور بـ إلغاء الدوري .. ماذا تقول اللوائح |فيديو جراف

5 رصاصات.. تفاصيل مقتل الطالبة إيمان أرشيد داخل جامعة بالأردن.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

أميرة خلف

قتل مع سبق الإصرار .. الرجاء ربط الأحزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ