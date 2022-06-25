بالأخضر ... إطلالة ناعمة لـ درة في أحدث ظهور

نشرت الفنانة درة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

و ظهرت درة في الصورة بإطلالة جذابة انيقة مرتدية فستان باللون الأخضر ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

ويعرض قريبا على منصة watch it فيلم جدران الذي تلعب بطولته النجمة درة وهو من إخراج محمد بركة وقصة ياسر صلاح وسيناريو وحوار هيثم وأحمد الدهان وإنتاج سيني برو ويشارك في بطولته النجوم نيقولا معوض وأحمد بدير و فراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان.

وينتمي فيلم جدران لنوعية الفيلم السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وكان قد عرض لها مؤخرا فيلمها الكاهن والذي حقق نجاحا كبيرا نقديا وجماهيريا وهو من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن وشاركها بطولته النجوم إياد نصار وفتحي عبد الوهاب وجمال سليمان وحسين فهمي وحنان سليمان.

ويعرض لدرة قريبا عبر منصة شاهد مسلسلها الجديد" المتهمة " من إنتاج شركة الصبّاح وهو من أعمال شاهد الأصلية ومن تأليف وإخراج تامر نادي وهو بطولة مطلقة لها ويشاركها النجوم محمد دياب وعادل كرم وعلي الطيب ومها نصار.