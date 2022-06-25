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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيدي كرم تتألق في أحدث ظهور باللون الأبيض

هيدي كرم
هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها صورة جديدة ،  وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هيدي كرم بإطلالة كاجوال  جذابة من سيارتها مرتدية بلوزة باللون الأبيض ، مما حازت علي اعجاب متابعيها .

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يذكر أن الفنانة هيدي كرم، استغاثت بجمهورها وطلبت مساعدتهم من خلال نشرها فيديو لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وقالت هيدي كرم، من خلال الفيديو إن هناك شخصا أنشأ لها صفحة على فيسبوك، واقترح بأن يقوموا بتوثيقها وبالفعل نجحوا في توثيقها لكنه بدأ مؤخراً أن يستخدم الصفحة بشكل سلبي ويسيء إلى هيدي، وقام بسرقة الصفحة.

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