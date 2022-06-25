بركات: الشناوي طور من نفسه والأهلي لا يحتاج الدعم في مركزه.. فيديو

كشف محمد بركات نجم الأهلي السابق، موقف الأهلي من رحيل محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم.
قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد الشناوي طور من نفسه حتى أصبح واحدا من أفضل الحراس في أفريقيا"
وأضاف: "استغناء الأهلي عن خدمات محمد الشناوي صعب للغاية، وتلقي الحارس للعروض أمر طبيعي".
وختم حديثه قائلا: "لا أعتقد أن الأهلي يحتاج إلى التعاقد مع حارس مرمى جديد، ومصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في السنوات المقبلة، وسأذكركم بأن مصطفى شوبير سيكون حارس الأهلي الأول خلال الفترة المقبلة".