كذبة مثيرة للسخرية.. روسيا تنفي اتهام أوكرانيا بالسحب القسري للأطفال من دونباس

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاتهامات الأوكرانية الموجهة لروسيا بالإجلاء القسري للأطفال من دونباس، واصفة إياها بأنها “كذبة مثيرة للسخرية”.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا في بيان: "سمعت المزاعم الكاذبة الواردة في دعوة البرلمان الأوكراني إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومحكمة العدل الدولية والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والذي نشر في 19 يونيو الجاري، بشأن ما يسمى اختطاف أطفال أوكرانيين وترحيلهم قسرا إلى الأراضي الروسية أكثر من مرة سابقا".

وأضافت أن أوكرانيا قالت ذلك مرارا خلال الحملة الإعلامية التي أطلقت بها وفي المنظمات الدولية بشأن اتهامات موجهة لروسيا في السحب القسري للقصر من أراضي دونباس.

وأوضحت أن "مثل هذه التصريحات مثيرة للسخرية، إذ أنه قتل في دونباس أكثر من 150 طفلا وأصيب أكثر من ذلك بجروح خلال السنوات الثماني للنزاع العسكري الجاري في هذه المنطقة".

ولفتت إلى أنه في 23 يونيو أجلت روسيا أكثر من مليوني شخص بمن فيهم نحو 325 ألف طفل إلى روسيا، من المناطق الخطرة لأوكرانيا وجمهوريتي دونباس، مؤكدة أنهم دخلوا أراضي موسكو طوعا من أجل إنقاذ حياتهم.

وشددت الدبلوماسية الروسية على أن الهيئات الروسية تواصل العمل الهادف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بما فيها النفسية لهؤلاء الأطفال، وكذلك المساعدة في البحث عن أقربائهم.