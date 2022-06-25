عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كذبة مثيرة للسخرية.. روسيا تنفي اتهام أوكرانيا بالسحب القسري للأطفال من دونباس

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الاتهامات الأوكرانية الموجهة لروسيا بالإجلاء القسري للأطفال من دونباس، واصفة إياها بأنها “كذبة مثيرة للسخرية”.

وحسب “روسيا اليوم”، قالت زاخاروفا في بيان: "سمعت المزاعم الكاذبة الواردة في دعوة البرلمان الأوكراني إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل ومحكمة العدل الدولية والمفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والذي نشر في 19 يونيو الجاري، بشأن ما يسمى اختطاف أطفال أوكرانيين وترحيلهم قسرا إلى الأراضي الروسية أكثر من مرة سابقا".

روسيا تعلن مقتل 80 مرتزقا بولنديا في أوكرانيا

الجارديان: روسيا حولت أزمة الغذاء في العالم إلى موجة من تسونامي

وأضافت أن أوكرانيا قالت ذلك مرارا خلال الحملة الإعلامية التي أطلقت بها وفي المنظمات الدولية بشأن اتهامات موجهة لروسيا في السحب القسري للقصر من أراضي دونباس.

وأوضحت أن "مثل هذه التصريحات مثيرة للسخرية، إذ أنه قتل في دونباس أكثر من 150 طفلا وأصيب أكثر من ذلك بجروح خلال السنوات الثماني للنزاع العسكري الجاري في هذه المنطقة".

ولفتت إلى أنه في 23 يونيو أجلت روسيا أكثر من مليوني شخص بمن فيهم نحو 325 ألف طفل إلى روسيا، من المناطق الخطرة لأوكرانيا وجمهوريتي دونباس، مؤكدة أنهم دخلوا أراضي موسكو طوعا من أجل إنقاذ حياتهم.

وشددت الدبلوماسية الروسية على أن الهيئات الروسية تواصل العمل الهادف إلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية بما فيها النفسية لهؤلاء الأطفال، وكذلك المساعدة في البحث عن أقربائهم.

روسيا اختطاف أطفال دونباس الاتهامات الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم بقتل طالبة المنصورة : أبوها كان عايز يجوزهالي .. وأمها ممشياها

بعد جمع ثمنها لرقية.. جمال شعبان: هذه نسبة نجاح حقنة ضمور العضلات الشوكي

الله شاهد على ما أقول .. أشرف بن شرقي يودع جماهير الزمالك

الذهب ينخفض من جديد.. هبوط أسعار المعدن الأصفر ومفاجأة في عيار21 اليوم

الإسكندرية معرضة لـ تسونامي كبير .. إعلان خطير من الأمم المتحدة

قاتل نيرة أشرف : كانت موديل وبتنزل صور على انستجرام

المتهم بقتل طالبة المنصورة: صرفت عليها دم قلبي وكنت عايز ارد كرامتي

والله ما هخلي فيك حتة سليمة.. اعترافات مثيرة لقاتل طالبة المنصورة

ترشيحاتنا

مصرع شخص وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط القاهرة الزراعي

الشرطة النرويجية تعلن معلومات جديدة حول منفذ حادث أوسلو

الرئيس السيسي يودع أمير قطر بمطار القاهرة في ختام زيارته لمصر

كييف: ضربات صاروخية ومدفعية روسية جديدة شملت شمال وغرب أوكرانيا

نقابة القراء: إقبال كبير على الاختبارات لنيل شرف العضوية

كويكب بحجم عين لندن يتجه نحو الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليفربول يحدد سعره بـ60 مليون إسترليني.. ريال مدريد الأقرب لضم صلاح الموسم المقبل

تكريم درة وجمال سليمان فى مهرجان ربيع الفنون بـ تونس.. صور

بيداري عيوب الجسم.. هل تعمدت نجلاء بدر إثارة الجدل بنفس فستان الجونة؟

7 حسناوات في حياة محرم فؤاد.. لماذا انتهى زواجه من تحية كاريوكا في قسم الشرطة؟

فيديو

ليلى علوى تخطف الأنظار بفستان أسود.. فيديو

جراحة بسيطة تنهي حياة ملكة جمال.. تعرف عليها

البنات أسهل.. انتصار: مش أي ست تقدر تربي ولد وتطلعه راجل

مقابر جماعية..ماذا فعل زلزال أفغانستان في إقليم باكتيكا .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الرذيلة والفراغ

عاطف عبد الستار

قناة متخصصة للأطفال.. قرار مصري تأخر صدوره

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

اﻟﻤﺰﻳﺪ