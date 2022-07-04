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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 581 ألف نخلة لمكافحة الآفات في قنا

فحص النخيل
فحص النخيل

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات بمديرية الزراعة قامت بفحص 581 ألف و760 نخلة بهدف مكافحة آفة "سوسة النخيل الحمراء" بمختلف نواحي مدن وقرى المحافظة.

وأضاف الداودى، أن عدد النخيل المصاب بالسوسة الحمراء بلغ 368 نخلة حيث قامت الإدارة بمعالجة 218 نخلة وقامت باقتلاع 137 نخلة أخري مصابة للقضاء على الإصابة نهائيا، والرش الوقائي 75 نخلة للقضاء على الأطوار الكاملة للحشرة للحد من حدوث إصابات جديدة بالنخيل.

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وتابع محافظ قنا، وجارٍ تقليع 13 نخلة أخرى مصابة بالسوسة الحمراء، فضلا عن فحص 395 نخله بمنطقة المعني من ضمن 1184 نخلة وتم التأكد من سلامتها،  كما أن مديرية الزراعة لم تسجل أي حالات إصابة بها.

وقال المهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة بقنا ، إن الإدارة قامت بفحص 2180 نخلة من إجمالي 125 ألف و 346 نخلة بجميع نواحي مدينة قنا نتج عنها الكشف عن إصابة 100 نخلة تم معالجة 65 منهم واقتلاع الـ 30 وجارى تقليع 5 نخلة أخرى مصابة بالسوسة الحمراء.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بـ قنا ، بأن هناك حملات دورية للحفاظ على هذه الثروة، و أن الحملات التى تشنها المديرية فى إطار الخطة التي تتبناها المديرية للارتقاء بقطاع التمور وتحجيم الإصابات التى قد تسببها سوسة النخيل.
 

فحص النخيل 
فحص النخيل 
فحص النخيل 
فحص النخيل 
فحص النخيل 
فحص النخيل 
فحص النخيل 

 

قنا سوسة النخيل الحمراء مكافحة الآفات النخيل الزراعة

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