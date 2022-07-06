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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الحب في زمن الكوليرا تعود لجمهورها على الطليعة ثالث أيام عيد الأضحى

مسرح الطليعة
مسرح الطليعة

 أعلن مسرح الطليعة بالعتبة التابع للبيت الفني للمسرح، عن عودة العرض المسرحي"الحب في زمن الكوليرا" من جديد على خشبته، اعتبارا من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.
"الحب في زمن الكوليرا" أحدث عروض فرقة مسرح الطليعة بقيادة مديرها الفنان عادل حسان، وتم افتتاحها في شهر مايو الماضي بقاعة زكي طليمات، وحققت في موسمها الأول إقبالا جماهيريا كبيرا، العرض عن رائعة الكاتب العالمي جابرييل جارسيا ماركيز، وهي توليفة تجمع بين السرد والتمثيل والغناء والاستعراض وتروي أحداث الرواية قصة حب رجل وامرأة منذ المراهقة، وحتى ما بعد بلوغهما السبعين، وتصف ما تغير حولهما من أحداث.
والعرض كتابة مينا بباوي، وإخراج السعيد منسي، وبطولة دينا أحمد، محمد فريد، شمس الشرقاوي، نسمة عادل ، دينا السواح ، محمد صلاح الدين، محمود البيطار، عصام الدين شرف، أبانوب لطفي، آية خلف، مي السباعي، وفاء عمرو قابيل، وتأليف موسيقي وليد الشهاوي، وأشعار حامد السحرتي وديكور مينا رضا، وتصميم أزياء مها عبد الرحمن، واستعراضات محمد ميزو، وماكياج وفاء محمد، وتصميم إضاءة عز حلمي، ومخرج منفذ إنجي إسكندر، ومن إنتاج فرقة مسرح الطليعة.

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