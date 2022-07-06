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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة تنفي إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى

حقيقة إلغاء إقامة
حقيقة إلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء إقامة صلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن صلاة العيد قائمة بالساحات والمساجد الكبرى دون إلغاء، مُشيرةً إلى أنه تم تفويض مديري المديريات على مستوى الجمهورية بالإعداد الكامل لصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة وفق ترتيب كل مديرية، وبالتعاون مع المحافظات، مع تخصيص أماكن بجميع الساحات التي ستقام بها صلاة العيد للسيدات والأطفال، وكذلك فتح جميع مصليات السيدات بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد، فضلاً عن دعوة جميع الأطفال المشاركين في البرنامج الصيفي للطفل لحضور صلاة العيد، مع تعليمهم أداءهم لها في لقاءات هذا الأسبوع.

وفي سياق متصل، سيتم توزيع 50 طن لحوم من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية، قبل العيد مباشرة، وذلك من خلال مشروع صكوك الإطعام، ثم ستستأنف الوزارة عملية التوزيع الكبرى عقب عطلة عيد الأضحى المبارك بتوزيع لحوم صكوك الأضاحي على نطاق واسع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الوزارة بالفئات الأكثر احتياجاً.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (ar.awkafonline.com).

 وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

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