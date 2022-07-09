بايدن يهنىء المسلمين: عيد أضحى مبارك وحج مبرور

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، التهنئة إلى المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وكتب بايدن، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "إلى كل هؤلاء الذين في الولايات المتحدة أو حول العالم يحتفلول بعيد الأضحى، نتمنى أنا وجيل لكم ولأحبابكم عيدا سعيدا مملؤا بالصحبة والاحتفال والرحمة".

وأضاف بايدن: "عيد مبارك وحج مبرور".

بايدن يهنىء المسلمين بعيد الأضحى

السعودية تستقبل مليون حاج خلال العام الحالي

ويحتفل المسلمون حول العالم بعيد الأضحى المبارك، كما استقلبت السعودية حوالي مليون حاج هذا العام.

وفي وقت سابق، أكد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حرص المملكة على سلامة الحجاج، وأكد رفع العدد إلى مليون حاج هذا العام.

وأضاف أنه "نتيجة للنجاح الكبير الذي حققته المملكة في مواجهة جائحة (كورونا)، رفعنا عدد حجاج موسم هذا العام ليكون مليون حاج من الداخل والخارج، مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية الوقائية، حرصاً على سلامة الحجاج، وعناية بصحتهم".