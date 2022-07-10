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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قبطان يخت مالك توتنهام: مصر أفضل الدول تيسيرا في الإجراءات لجذب السياحة

صدى البلد

استقبل ميناء الغردقة البحري، اليخت "افيفا"، وهو واحد من أغلى اليخوت السياحية في العالم، حيث يمتلكه أشهر الأثرياء في العالم رجل الأعمال لويس جوزيف تشارلز، مالك نادي توتنهام الإنجليزي.

وصل اليخت "افيفا"، لمياه البحر الأحمر، أمس الأول ( الجمعة)، في زيارة سياحية استغرقت 24 ساعة لمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، قادماً من تايلاند، وكان رفقته أسرته المكونة من 10 أفراد، وغادر في الرابعة عصر أمس السبت متوجهاً إلى تركيا.

أشاد قبطان اليخت، بحسن استقبال ومعاملة السلطات المصرية، وسرعة إنهاء الإجراءات، مؤكداً أن مصر من أفضل الدول التي تعمل على تيسير الإجراءات لجذب السياحة بصفة عامة واليخوت السياحية بصفة خاصة، لافتاً إلى أنه سيرسل برقية شكر رسمية إلى مصر، نظراً للترحيب وكرم الضيافة وحسن المعاملة من قبل السلطات المصرية، فضلاً عن إرسال لجنة خاصة لسرعة إنهاء الإجراءات إلى مقر الزيارة وعدم الانتظار وقتاً طويلاً في الميناء.

من ناحيته، أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، أنه حرص على التوجيه بتيسير إنهاء الإجراءات لمالك نادي توتنهام الإنجليزي، صاحب اليخت السياحي "افيفا"، ويأتي ذلك  في إطار خطة الدولة لتشجيع سياحة اليخوت، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم سياحة اليخوت في مصر، من خلال خطة استراتيجية، ترتكز على دراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، والعمل على تيسير الإجراءات تعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحى، المعروف بسياحة الأثرياء.

أشار محافظ البحر الأحمر ، إلى أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر التي سيتم إطلاقها قريباً، يتابعها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه بشكل مستمر، لافتاً إلى أنها ستسهم فى وضع الموانئ ومواقع المارينا السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر كمقصد للسياحة البحرية، مؤكداً أهمية العمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات والتسهيلات فى الإجراءات اللازمة، تفعيلاً للمنظومة الجديدة لجذب سياحة اليخوت، التى تتولاها وزارة النقل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.

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قبطان يخت مالك توتنهام: مصر أفضل الدول تيسيرا في الإجراءات لجذب السياحة

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