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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى

صدى البلد

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء الموافق 12يوليو 2022 رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق، خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد انخفاضا خلال الأيام الماضية.

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وصل متوسط سعر طن الحديد ضمن مواد البناء حاليا بالأسواق للمستهلك بين 17800 جنيه 17900 جنيه بعد أن وصل في وقت سابق عقب الأزمة الروسية الأوكرانية إلى 21 ألف جنيه، أي انخفض بحوالي أكثر من 3100 جنيه للطن منذ هذا التوقيت، بينما سجل سعر الطن 15300 يوم 14 مارس الماضي قبل موجة الزيادة الكبيرة، نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها وتأثيراتها الاقتصادية على كافة دول العالم، والتي أثرت على أسعار الحديد والأسمنت.


فيما استقرت أسعار الأسمنت ضمن أسعار مواد البناء  الحديد والأسمنت، خلال الفترة الماضية حول 1200 و1400 جنيه، وذلك بعد موجة صعود سابقة وصلت إلى 2000 جنيه للطن للمستهلك.


ويسعى العديد الى معرفة اسعار مواد البناء" الحديد والأسمنت " اليوم الثلاثاء،  من الراغبين في البناء أو إجراء أي تعديلات في شققهم.

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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء الموافق 12يوليو 2022


سعر طن حديد عز  17670  جنيه للطن - تسليم أرض المصنع بعد 18170 الأسبوع قبل الماضي بانخفاض قدره 500 جنيه .

سعر طن حديد السويس 17570 جنيه للطن - تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المصريين 17570 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 17550 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 17500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على كل طن ما يتراوح بين 200 إلى 300 جنيهًا حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع

 

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