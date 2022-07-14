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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فتح باب استخراج تأشيرات العمرة لشهر محرم .. رابط مباشر

فتح التقديم لطلبات
فتح التقديم لطلبات تأشيرات العُمرة لعام 1444ه

أعلنت وزارة الحج والعمرة استقبال طلبات إصدار تأشيرات العمرة لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة من جميع دول العالم، لتأدية مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، لموسم العمرة من العام القادم 1444هـ، بدءًا من اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر ذي الحجة الجاري للعام 1443هـ، و 14/7/2022م. 

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رابط إصدار تأشيرات العمرة 

وأوضحت الوزارة، أن  موسم العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة يبدأ في غرة شهر محرم من العام القادم 1444هـ، الموافق 30/7/2022م، ويمكن الاطلاع على متطلبات إصدار تأشيرات العمرة من خلال زيارة الرابط: (https://haj.gov.sa/ar/InternalPages/Umrah) ، كما يمكن إصدار التصاريح للمعتمرين من داخل المملكة من خلال تطبيق "اعتمرنا"، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الصحية المعتمدة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة وصحة المعتمرين والزائرين، ضمن إجراءات سهلة تضمن أداء مناسك العمرة بطمأنينة ويسر.

وشَمِلت ضوابط تأهيل الوكلاء الخارجيين لتقديم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، التقديم بطلب التأهيل عبر بوابة وزارة الحج والعمرة على الرابط: (https://umralicense.haj.gov.sa) والالتزام بالضوابط الموضحة بالبوابة، مع إرفاق المستندات والبيانات المتعلقة بالسجل التجاري، وعضوية المنظمة الدولية للنقل الجوي "الأياتا"، وعدد من البيانات الشخصية الأخرى.

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يُذكر أن وزارة الحج والعمرة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لتحديد الإجراءات الصحية الوقائية، للحماية من فيروس (كوفيد 19)، منها: الحصول على اللقاحات المعتمدة في المملكة، وإرفاق شهادة التحصين المصادق عليها من الجهات الرسمية في بلد المعتمر، إضافة إلى إقرار بصحة المعلومات.

تأشيرات العمرة.. مليون حاج وبطاقة ذكية 

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، في وقت سابق  أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، وأن الاستعدادات قد اكتملت.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام.

وأضاف أن "التقنيات الرقمية ستساعدنا في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي"، مشيرا إلى أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

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وأوضح الربيعة أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر، لافتا إلى أن الوزارة أطلقت خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات.

وأشار وزير الحج إلى أن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن؛ مضيفا أنه تم إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج المملكة.

وفي سياق أخر، أبلغت شركة الخطوط الجوية السعودية، شركات السياحة بوقف قبول الركاب حاملي تأشيرات الزيارة بكل أنواعها إلى مطارات "جدة والمدينة المنورة وينبع والطائف"، استعدادا لبدء موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية في خطابها الموجه لشركات السياحة، أنه "سيتم وقف قبول حاملي تأشيرات الزيارة خلال الفترة من 9 يونيو الجاري وحتى 9 من يوليو المقبل".

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